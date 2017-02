Rhiannon Giddens: “Freedom Highway”

Label: NONESUCH

Bildrechte: NONESUCH Kaum zu glauben, dass Rhiannon Giddens Operngesang studiert hat, bevor sie mit ihrer Band "Carolina Chocolate Drops“ und der Musik des amerikanischen Südens zum Star der amerikanischen Folkszene wurde. Ihr Solo-Debut "Tomorrow Is My Turn“, produziert von T-Bone Burnett, auf dem sie nur von Frauen geschriebene Songs covert, wurde 2016 für einen Grammy als bestes Folkalbum nominiert. Auch auf ihrem neuen Werk betreibt die Sängerin wieder Traditionspflege, allerdings mit neun eigenen Songs. Sie basieren auf alten Sklavengeschichten und Erlebnissen der Bürgerrechtsbewegung ihrer Heimat. Frei nach ihrem Motto: "Kenne deine Geschichte. Lass dich von ihr schockieren. Lass dich von ihr inspirieren. Lass dir von ihr zeigen, wie die Zukunft aussehen kann.“ (he)

"Bologna 1666"

Perti – Torelli – Colonna

Interpreten: Julia Schröder, Kammerorchester Basel

Label: Deutsche Harmonia Mundi

2016 jährte sich zum 350. Mal ein wichtiges Datum in der italienischen Musikgeschichte: 1666 gründete sich eine Akademie, die im Lauf der Jahrhunderte prominente Mitglieder hatte: Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Christian Bach gehörten ebenso dazu wie Giuseppe Verdi und Gioacchino Rossini, Johannes Brahms und Camille Saint-Saens. "Accademia dei Filarmonici" nannte sich die Institution, die Musiker und Komponisten in Bologna gründeten – als Zentrum der Musik in der per se schon höchst lebendigen Kulturmetropole am Appenin. Bald war die bolognesische Musik – nicht weniger als die venezianische – in ganz Europa renommiert.

Bildrechte: Deutsche Harmonia Mundi Beim Aufbewahren musikalischer Sammlungen hatten die Bologneser freilich ihr eigenes Verfahren; und deshalb ging im Lauf der Jahrhunderte vieles verloren; viele andere Handschriften wurden über ganz Europa verstreut. Die neue CD des Kammerorchesters Basel befasst sich mit dieser Musiktradition und vereint Musik aus zwei Jahrhunderten. Die Komponisten der Accademia dei Filarmonici waren Könner – und doch sind nur wenige von ihnen heute noch bekannt: etwa Girolamo Niccolò Laurenti, der den Musikern technisch enorm anspruchsvolle Musik auf die Notenpulte legte – oder Giuseppe Torelli, auf den die Idee des Solokonzerts zurückging. Das auf dieser CD enthaltene, als Handschrift überlieferte Konzert zeigt die Solovioline in einer erstaunlich emanzipierten Form – weit konsequenter als in anderen Konzerten, die Torelli drucken ließ.

Weniger bekanntgeworden ist hingegen Lorenzo Gaetano Zavateri – er ist hier mit einem Konzert vertreten, das entfernt ähnlich dem bekannten Vivaldi-Zyklus Jahreszeiten und Wetterphänomene illustrierte. Mit solcher Musik weichte Zavateri freilich bereits stilistische Eigenheiten der Bologneser Kollegen auf.

Die neue CD macht die Expressivität der Musik aus der Accademia dei Filarmonici deutlich – angefangen mit Werken der Begründer Giovanni Paolo Colonna und Giacomo Antonio Perti, der ein Lehrer Torellis wurde: die Musiker des Kammerorchesters Basel kosten die Reize der eigenwilligen Phrasierung bis ins Pianissimo hinein aus. Auch eine beliebte Bologneser Eigenart – der Tonartenwechsel ohne Vorwarnung – taucht in einer unmittelbaren, belebenden Form auf. Der kompakte Orchestersatz eines Zavateri schlägt sich dann in treibenden, energiegeladenen Passagen nieder. Die CD läßt erahnen, warum sich die Musik aus Bologna vor 350 Jahren in die europäischen Konzertsäle auszubreiten begann. (mk)

"Miroirs"

Ravel Piano Works

Interpret: Alexander Krichel

Label: Sony Classical

Bildrechte: Sony Classical 2013 mit einem “ECHO Klassik” dekoriert, hat sich der heute 27-jährige Pianist Alexander Krichel als Interpret von Werken gerade der klassischen Moderne profiliert – auf CD zuletzt 2015 mit einem Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow, gemeinsam mit der Dresdner Philharmonie. Krichels neue CD vereint drei bedeutende Zyklen eines begnadeten Klangmalers – Maurice Ravel komponierte sie zwischen 1904 und 1917: In den Miroirs spielte er mit dem ganzen Potential des Klaviers – ob er die Reise eines Schiffs auf dem Meer illustrierte oder das Bild der Oiseaux tristes, der “traurigen Vögel”. In "Gaspard de la nuit" schuf er vier Jahre später eine Nachtmusik, die dem Pianisten das Äußerste an technischem Können abverlangte. "Le tombeau de Couperin" schließlich war eine Hommage an Freunde, deren Tod Ravel im mörderischen Ersten Weltkrieg betrauern musste: Ravel griff dabei auf Ideen der barocken französischen Clavecinisten zurück und schuf eine moderne, aber doch zugängliche Suite. Einer der Betrauerten, der Musikwissenschaftler Joseph de Marliave, war mit der legendären französischen Pianistin Marguerite Long verheiratet gewesen – die Ravels Zyklus im Jahre 1919 in der Salle Gaveau in Paris erstmals aufführte.

Alexander Krichel beherrscht die Ravelschen Werke souverän – auch die technisch anspruchsvollen Stücke bereiten ihm keine Schwierigkeiten. Glasklar sind die Strukturen zu erkennen – eine gelungene Verbindung klanglicher Brillanz mit der Akustik des Aufnahmeraums, in der sich auch das Volumen entfalten kann. Wohl mag man diskutieren, ob den Interpretationen an der einen oder anderen Stelle ein weiterer kleiner Schuß Leichtigkeit noch besser anstünde – etwa in den Oiseaux tristes. Besonderen Reiz aber entfaltet die Aufnahme nicht zuletzt in vollgriffigen und doch Piano- oder Mezzoforte-Passagen – wie in der "Forlane aus dem Tombeau" oder "Ondine" aus den "Miroirs". (mk)

"Glaubensbekenntnisse"

Chorkonzerte von Bortniansky und Schnittke

Interpreten: MDR Rundfunkchor, Risto Joost

Label: Genuin Classics

Bildrechte: MDR/GENUIN Die erste Komponisten-Liga des 19. Jahrhunderts war begeistert: Pjotr Illjitsch Tschaikowsky hob die “theatralischen und opernhaften” Effekte hervor; Hector Berlioz lobte die “seltene Meisterschaft im Umgang mit den Chormassen, die göttliche Verbindung der Nuancen” und die “großartige Gleichgültigkeit gegenüber allen Regeln”. Gegenstand dieser Befunde war die Chormusik Dimitri Bortnianskis (1751-1825). 30 Jahre lang war Bortnianski Direktor der Hofsängerkapelle in St. Petersburg. Schon als Siebenjährigen hatte man den Hochbegabten in die Kapelle aufgenommen; ausgebildet wurde er von Baldassare Galuppi, dem er schließlich noch als Jugendlicher nach Venedig folgte. In den zehn Jahren dort studierte er die italienische Musik; und auch den französischen Opernstil verstand er nach seiner Rückkehr in Petersburg gekonnt in Szene zu setzen. Unter Zar Paul I. erreichte Dimitri Bortnianski dann einen Höhepunkt seiner Laufbahn: die Hofsängerkapelle versprühte in Konzerten ihre Begeisterung und riss auch ihr Publikum mit.

Werke Bortnianskis und des (wolga)deutschen Komponisten Alfred Schnittke (1934-1998) vereint die neue CD des MDR-Rundfunkchors. Schnittke schrieb 1984 sein Konzert für Chor auf Texte aus dem "Buch der traurigen Lieder", das der armenische Mystiker Gregor von Narek im 10. Jahrhundert verfaßte. Während Bortnianski sich souverän über Regeln seiner Zeit hinwegsetzte, gehörte Schnittke zu denen, die nach 1970 den Weg in die neue, stilistisch nicht mehr starr festgelegte Epoche der Neuen Musik gingen: er sprach von Polystilistik und nannte sie “eine bewußte Ausspielung der Stilunterschiede, wodurch ein neuer musikalischer Raum entsteht”. Bortnianski wiederum ist auf der CD mit mehreren Psalmvertonungen vertreten, ergänzt durch den Cherubinischen Lobgesang Nr. 7 aus der Chrysostomus-Liturgie.

Eine Interpretation, die gerade im Falle Schnittkes die Dynamik und den Klangfarben der Komposition eindringlich ins Bild setzt. Effektvoll gelingt das auch dank der Akustik der Leipziger Paul-Gerhardt-Kirche – wenngleich man überlegen könnte, ob ein knapper bemessener Raumhall die Verständlichkeit der russisch gesungenen Texte fördern könnte. Doch der emotionalen Anmutung der Musik kommt die eindrucksvolle Akustik klar zugute. (mk)