The Desoto Caucus: "4"

Label: Glitterhouse Records

CD-Bestellnummer: GRCD 900, Indigo CD 135672

Label: Glitterhouse Records

CD-Bestellnummer: GRCD 900, Indigo CD 135672 Bildrechte: Indigo, Glitterhouse Records Wenn eine Band aus Dänemark von Wüstensound-Guru Howe Gelb (Giant Sand) persönlich das Gütesiegel für den Americana-Sound bekommt, dann muss da was dran sein. Die vier Dänen arbeiten seit Anfang 2000 nach dem Grundsatz "To Play with Anyone Interesting Around" und stießen auf ihren Backgroundband-Touren auf Künstler wie Mark Lanegan und Isobel Campbell. Als sie der amerikanische Songwriter Howe Gelb 2003 zu einer Zusammenarbeit einlädt, ist das nicht nur der Beginn einer Mentorschaft, sondern auch eines regelmäßigen Austauschs von Ideen und Sounds. Schroffe Gitarren-Riffs treffen hier auf erdigen Country Style, trockene Beats auf coole Grooves. (he)

Tift Merritt: "Stitch of the World"

Label: Cargo Records, Yep Roc Records

CD-Bestellnummer: 2197099, CD-YEP-2469

Label: Cargo Records, Yep Roc Records

CD-Bestellnummer: 2197099, CD-YEP-2469 Bildrechte: CARGO RECORDS / Yep Roc Records Vor vier Jahren erschien das letzte Album der amerikanischen Singer/Songwriterin, die in North Carolina mit der Musik von Bob Dylan und Percey Sledge aufwuchs. Als Meisterin der reflektierten Shortstories wird sie gern mit Joni Mitchell verglichen. Für ihr siebtes Studioalbum nahm sich Tift Merritt eine Auszeit von ihren ausgiebigen Touren und zog auf die Ranch eines Freundes in Texas. Dort begann sie damit, einfach das zu tun, was sie am besten kann: Das Leben in ihren Texten einfangen. Als "gut abgehangen" bezeichnet die Sängerin selbst, was sie aus ihren Beobachtungen in die Songs transportiert hat. Zu ihrer Musik gibt die Sängerin folgende Beschreibung zu Protokoll: "Marlon Brandos Geist spielte den Bass und ein feuerspeiender Drache war als Co-Autor mit von der Partie." (he)

Chris Thile & Brad Mehldau: "Chris Thile & Brad Mehldau"

Label: Nonesuch

CD-Bestellnummer: 7559-79409-9

Label: Nonesuch

CD-Bestellnummer: 7559-79409-9 Bildrechte: NONESUCH Spätestens seit dem Riesenerfolg ihres Albums "The Phosphorescent Blues" wird Mitbegründer Chris Thile als Sänger und Mandolinist seiner Band Punch Brothers als vielseitiger und geradezu virtuoser Musiker von Kritik und Publikum gefeiert. Von Bluegrass über Beatles bis Bach reicht sein Repertoire, mit Spielfreude und Temperament werden musikalische Genregrenzen nicht nur weggespielt, sondern bis in ihre Nischen erkundet.



In dem genialen Jazz-Pianisten Brad Mehldau fand Chris Thile einen perfekten Partner für dieses Abenteuer. Erstmals 2011 fanden sie für einen Auftritt in Mehldaus Residenz in der Londoner Wigmore Hall zusammen und entdeckten zwischen ihren beiden Welten so viel Verbindendes und gleichzeitig Neues, dass die Musikwelt nur jubeln kann. Das neue gemeinsames Album und eine geplante US-Tournee dürften erst der Anfang einer großen Erfolgsgeschichte zweier Genies als Duo sein. (he)

Wiener Symphoniker: "Frühling in Wien"

Wiener Symphoniker

Leitung: Manfred Honeck

Label: Wiener Symphoniker

CD-Bestellnummer: WS 011

Wiener Symphoniker

Leitung: Manfred Honeck

Label: Wiener Symphoniker

CD-Bestellnummer: WS 011 Bildrechte: Wiener Symphoniker Seit nunmehr 40 Jahren laden die Wiener Symphoniker jeweils am Ostersonntag zu einem Konzert unter dem Titel "Frühling in Wien" ein. 2016 wurde dieses Frühlingskonzert unter der Leitung von Manfred Honeck erstmals im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins mit Blick auf eine CD-Veröffentlichung mitgeschnitten. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches Programm, bei dem Werke von Beethoven und Richard Strauss ebenso vertreten sind, wie von Eduard Strauss aus der österreichischen Walzer- bzw. Operettenkomponisten-Dynastie, von Carl Michael Ziehrer und Max Schönherr. Es sind Werke, mit denen sich der Winter vortrefflich, da zumeist schwungvoll aus- bzw. der Frühling einläuten lässt, auch weil die Wiener Symphoniker mit Manfred Honeck am Pult echte Tanzorchesterqualitäten entwickeln. (bv)

Emmanuel Pahud: "CPE Bach - Flute Concertos"

Emmanuel Pahud, Flöte

Kammerakademie Potsdam

Leitung: Trevor Pinnock

Label: Warner Classics

CD-Bestellnummer: 0825646276790

Emmanuel Pahud, Flöte

Kammerakademie Potsdam

Leitung: Trevor Pinnock

Label: Warner Classics

CD-Bestellnummer: 0825646276790 Bildrechte: Warner Classics Wenn Emmanuel Pahud, die Kammerakademie Potsdam sowie Dirigent Trevor Pinnock gemeinsam eine neue CD herausbringen, dann haben sie zumeist das große Ganze im Blick. Das heißt, dass sie Musik immer auch aus der Zeit ihrer Entstehung, ihrem gesellschaftlichen Umfeld heraus betrachten und interpretieren. So auch die drei Flötenkonzerte von Carl Philipp Emanuel Bach, die am Hof des Preußen-Königs Friedrich des Großen entstanden und weitaus mehr sind als bloße "Gefälligkeits-Kompositionen" für den als Flötisten durchaus begabten Monarchen. Bachs Kompositionen aber begeisterten den "alten Fritz" offenbar sowieso nicht über die Maßen, weil sie ihn in der Regel überforderten. Für einen Virtuosen wie Emmanuel Pahud, Soloflötist der Berliner Philharmoniker, sind diese spieltechnisch-anspruchsvollen Konzerte natürlich kein Problem. Der besondere Reiz aber besteht für Pahud darin, dass Bach sich damit bereits vom höfischen Ambiente des Barock verabschiedete und nach vorn drängte, Neues ausprobierte, der individuellen Empfindung Raum und Ausdruck verlieh. Wie? - genau das macht diese CD so hörenswert! (bv)

"Puccini - Manon Lescaut"

Anna Netrebko, Sopran

Yusif Eyvazov, Tenor

Armando Piña, Bariton

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Marco Armiliato

Label: Deutsche Grammophon

CD-Bestellnummer: 4796828