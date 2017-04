Father John Misty: "Pure Comedy"

Das Jahr 2017 hat mit diesem Album sein musikalisches und poetisches Soll schon so ziemlich erfüllt. Das dritte Album des US-Amerikaners Josh Tillmann ist der ganz große gesamtkünstlerische Wurf, der zeigt, wie großartig Zivilisation und Kultur sein können und gleichzeitig ihre nach Fleischesfäule stinkenden Abgründe bespricht. Wie schon auf dem Vorgängeralbum "I Love You, Honeybear" kümmert sich Josh Tillmann um die ganz großen Fragen unserer Existenz.

Musik als "trojanisches Pferd" Bildrechte: PIAS Dieses Mal lautet sie: Was tun wir hier eigentlich? Wir vergammeln äußerlich und innerlich vor der Glotze und wählen bestens vom Wahlkampf unterhalten Showmen zu führenden Politikern. Wie immer gibt sich der Baptistensohn melodieverliebt und im Zeichen der arrangierten Schönheit mit der Tiefe des Gospels und den Höhen der Himmelsposaunen. Aber Vorsicht: Wie immer ist die Musik eines Josh Tillmann ein trojanisches Pferd, ein hervorragend klingendes Klagelied, eine Abrechnung mit der Apokalypse, deren Eintreten uns nicht mal aufgefallen ist - weil wir gerade vorm Fernseher saßen. (jh)

Marialy Pacheco: "Duets"

"Duets" ist eine Sammlung unterschiedlichster Begegnungen Bildrechte: NEUKLANG Ein Kind der hohen kubanischen Jazzschule, eine Frau, die so viel mehr ist als das. Chucho Valdez hat sie promotet, Pachecos Mutter leitet einen Chor auf der Insel. Ihre Helden heißen Omar Sosa oder Ruben Gonzales. Aber Marialy hat einen ordentlichen Schlag US-amerikanischen und europäischen Jazz mitgenommen. Außerdem ist sie bestens mit der deutschen Jazzszene verbandelt, zog sie doch 2004 nach Bremen.



Und all das spiegelt sich jetzt auf dem neuen Album "Duets" wider, einer Sammlung unterschiedlichster Begegnungen: Joo Kraus ist mit dabei, der Trompeter aus Ulm. Mit dem Sänger Max Mutzke liefert sie eine zerreißende Ballade. Der marokkanische Kölner Rhani Krija liefert Feuer für eine Reise in den Orient und die kubanische Legende Omar Sosa begegnet ihr als ebenbürtiger Spitzenmusiker.

Natürlich darf da das Duett mit ihr selbst nicht fehlen. Die Faszination von Pachecos Musik liegt irgendwo zwischen ihrer kühlen, trockenen Art zu spielen, der technischen Versiertheit, dem Feingefühl im Anschlag und den feurigen Kompositionen. Eine faszinierende und erhabene Frau an den Tasten in Duetten auf Augenhöhe, wenn diese denn nicht geschlossen sind. (jh)

Eric Bibb: "Migration Blues"

Ein Meister des Blues, der mit seinen Einflüssen spielt Bildrechte: DIXIEFROG "Flüchtlinge sind keine 'Probleme' - sie sind mutige Menschen, die schrecklichen Umständen entfliehen", sagt Eric Bibb und ergänzt mit Blick auf sein Album: "Jede Kultur hat ihre eigenen Geschichten und Lieder, die von der Migration erzählen."

Deshalb ist Eric Bibbs Antwort auf die große Verunsicherung über die heutige Flüchtlingskrise die Musik des Melting Pots, aus dem er stammt: Delta Blues, Folk, Americana, Irish Folk.



Damit gibt er der Migration aus den Kriegsgebieten des Nahen Ostens einen historischen Rahmen in Form von Musik: Sei es die Musik, die die Iren seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit auf ihre Reisen genommen haben, die der Siedler der Great Plains während der Great Depression in den 30ern, oder die der Afroamerikaner während ihrer Vertreibung aus den Südstaaten. Eric Bibb ist ein großer Meister des Blues und spielt ihn mit (fast) all seinen Einflüssen derart authentisch, dass man spürt: Uns alle verbindet der Geist der Zugereisten, der Heimatverlust und die Nähe, die Kultur zwischen uns geschaffen hat. (jh)

Asya Fateyeva: "Bachiana"

Label: Berlin Classics

Asya Feteyeva ist einer der vielgesichtigsten Persönlichkeiten der Klassik-Nachwuchsszene Bildrechte: Berlin Classics Noch immer ist das Saxophon im Klassik-Kontext die Ausnahme. Obwohl zeitgenössische Komponisten zunehmend Interesse signalisieren, existieren vergleichsweise wenige Originalkompositionen für das vor allem im Jazz beheimatete Instrument. So bleibt vielen Solisten nur die Möglichkeit, sich auf die wenigen überlieferten Werke zu fokussieren oder auf Bearbeitungen anderer Werke zurückzugreifen.



Mit der jungen, auf der Krim geborenen Saxophonistin Asya Fateyeva reüssiert seit wenigen Jahren eine Künstlerin in den internationalen Konzerthäusern, die ihr Instrument umfassend im Betrieb zu verankern sucht. Ihre frische, unverbrauchte Herangehensweise, ein beweglicher, farbenreicher Ton, nicht zuletzt tadelloses Handwerk und die passionierte Suche nach neuem Material machen Fateyeva zu einer der vielgesichtigsten Persönlichkeiten der Klassik-Nachwuchsszene.

Das klangliche wie gestalterische Potential der Saxophonistin spiegelt umfassend die vorliegende, zweite Studio-Aufnahme. Erstaunlich für den unvoreingenommenen Hörer ist die Erkenntnis, dass das barockfremde Instrument in den eingespielten Bach-Konzerten keine Irritationen zeitigt. (mh)

W. A. Mozart: "Last Masonic Works"

Chor und Orchester der Wiener Volksoper, Leitung: Peter Maag

New York Philharmonic, Leitung: Bruno Walter

Label: Praga Digitals

Die CD enthält zwei wichtige Dokumente der Interpretationsgeschichte Bildrechte: Praga Digitals Wolfgang Amadeus Mozart war überzeugter Freimaurer und aktiver Logen-Bruder. Vorliegende CD mit historischen Aufnahmen aus den Jahren 1956 und 1959 versammelt die letzten freimaurerischen Werke des Komponisten in exemplarischen Lesarten der Dirigenten-Legenden



Peter Maag und Bruno Walter. Vernehmen wir etwa die Ouvertüre zu "Die Zauberflöte" unter Maags Dirigat in entschlackt-transparenter, geradliniger und dynamisch forcierter Lesart, so nimmt Walters Requiem-Exegese durch extrem langsame Tempi und die furiose Vokalkunst der Sopranistin Irmgard Seefrieds für sich ein. Zwei wichtige Dokumente der Interpretationsgeschichte erleben ihre Wiedergeburt. (mh)

La Symphonie des Oiseaux

Shani Diluka – Genevieve Laurenceau – Jean Boucault – Johnny Rasse

Label: Mirare

Der Kosmos der Vogelstimmen in der Klassik Bildrechte: Mirare Die klanglich-tonmalerische Abbildung von Tieren, insbesondere aber Vögeln in der Musik seit dem Mittelalter gehört zu den originärsten Kapiteln der einschlägigen Klassik-Geschichte. Ob Rameau, Haydn, Tschaikowski, Saint-Saëns, Vaughan-Williams oder Strawinsky: Die Übertragung von Vogelgesang und Vogel-Bewegung in akustische Tableaus galt den stilprägenden Meistern als besondere kompositorische Herausforderung.



Aus der Vielzahl unterschiedlicher Beispiele bezieht vorliegende CD Reiz und Konzept. In Kammer-Format und wechselnden Besetzungen zelebrieren die Musiker nuanciert und mit untrüglichem Sensus für Schattierungen den vielfarbigen globalen Vogelstimmen-Kosmos. Als raffinierte wie suggestive Zugabe fungieren dabei einige originale Vogelstimmen-Aufnahmen, die den entsprechenden Werken sinnfällig vorangestellt wurden. Referenz! (mh)