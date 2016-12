The Paper Kites: "Woodland + Young North EPs"

Label: Nettwerk Productions

Genau genommen ist das neue Album der Paper Kites nichts Neues. Die Band aus Australien veröffentlicht zwei EPs – Tonträger zwischen Single und Longplayer – aus ihren Anfangstagen nochmal neu. Dennoch ist "Woodland + Young North EPs" eine passende Weihnachtsgabe, denn wir treffen die fünf Musiker aus Melbourne noch einmal in ihren frühen elegischen Folk-Pop-Tagen.

Bildrechte: 067003112727 – NETTWERK PRODUCTIONS Das Album ist angelehnt an die Ikonen des Folk-Harmonie-Sounds, die Fleetfoxes; engelhaft gleiten die Papierdrachen darauf durch die Luft. Die erste EP "Woodland" von 2011 schließt mit "Bloom" – einem ursprünglich in 500er-Auflage veröffentlichten Tonträger. Danach wurde dieser Song millionenfach auf Youtube geklickt.



Zu hören sind harmonische Gitarrenläufe, dazu der Chorgesang der Mitmusiker, Trompeten-Anklänge an die Band Beirut von Condon Zach, ein tuckerndes Banjo im Hintergrund. "Bloom" ist süß duftend wie Lavendel. Cristina Lacys kraftvolle Stimme singt sich an Bandleader Sam Bentleys Seite durch den Song, die Stimmen wirken wie wie ein perfektes Essen, bei dem jeder Geschmack aufeinander abgestimmt ist. Das ist Hinhörer-Folk-Pop aus dem Land der Pop-Band Go Betweens.



Wo die erste "Woodland"-EP endet, beginnt "Young North" – mit E-Gitarren-Schlägen. Zuerst also Indie-Rock, doch dann erobern sich die Akustikgitarren das Terrain des Folk-Pop zurück. Man hört die rasante Entwicklung der Paper Kites: Mit Wayne Conolly treffen sie 2012 bei "Young North" auf ihren ersten wichtigen Produzenten, der ihrer Vision eine Klangrichtung gibt, genau hinhört und das Potential der Songs nun herausarbeitet. Der Weg geht auf "Young North" dadurch noch ein paar Meter und Vokalisen weiter in Richtung Beach Boys, CSN&Y und den vielen Epigonen dieser Ära der Harmonie-Gesänge.



Die elf Songs der beiden EPs passen in diese Jahres-End-Zeit, wo man gerne den Blick über weite, karge Landschaften schweifen lässt und dabei musikalisch Rückhalt sucht – und die bieten uns die Paper Kites. Erstaunlich, wie viele erinnerungsstarke Songs Bentley aus seiner kompositorischen Feder quillen lässt. The Paper Kites sind in diesen Tagen eines der schönsten Soundtrack-Geschenke für die Liebste. (jp)

Maria Taylor: "In The Next Life"

Label: Grand Hotel van Cleef

Sie kommt aus Alabama, feierte 2016 ihren 40. Geburtstag und ist seit geraumer Zeit eine gestandene tonangebende Persönlichkeit des aktuellen Americana-Sounds aus Singer-/Songwritertum – Maria Taylor. Immer nah an Country-Klängen und Indie Rock, der bis zu den Sixties zurückreicht. Die Besten aus dieser Szenerie schreiben einprägsame Kompositionen, und Maria Taylor gehört zu den wirklich Guten ihres Fachs. Das haben Michael Stipe von R.E.M., Moby und Conor Oberst erkannt und die Zusammenarbeit mit ihr gesucht.

Bildrechte: GHvC 110 / Indigo CD 136642 – GRAND HOTEL VAN CLEEF Ihr einstiger Lover Conor Oberst singt auf "In the Next Life" mit ihr zusammen die Gitarrenballade "If Only". Das ist Triangel-Pop, der durch den Raum schwebt, pop-professionell inszeniert, die intime Stimmung treibt auf den Trommelwirbel zu, dann marschieren die beiden Sänger zum Finale – auf den Punkt, immer auf der Suche nach dem perfekten Song. Wer Triangel und Xylophon einsetzt, der will verzücken, der geht auch mal das Risiko zu Pomp und Kitsch ein. Aber bei "If Only" heiligen Mittel und Zweck das Ziel. Da wird sich Maria Taylor nach der Aufnahme zurückgelehnt und den kurzen Moment der Zufriedenheit gefunden haben, auf den gute Künstler immer erpicht sind.



Die US Amerikanerin hat inzwischen Familie und ist in einem Alter, wo wir uns alle ab einem gewissen Punkt ähnliche Fragen stellen. Nicht "Only If", sondern in dem Falle "what if": Würde ich morgen sterben, wie sollte sich mein letztes Album anhören? Natürlich immer – wie das beste. Und das nächste Mal wird sich Taylor die gleiche Frage wieder stellen, und wird – hoffentlich – wieder das Beste, Unsterbliche aus sich herausholen wollen. Das ist ihr auf "In the Next Life" geglückt. Für dieses Mal. (jp)

Pascal Gamboni & Rees Coray: "Veta Gloriusa"

Label: SHK/R-Tunes

Bildrechte: 7640172461297 – SHK / R-Tunes Überraschend wie Ganes – drei ladinisch singende Frauen mit exotischer Popmusik aus dem Grödner Tal in den italienischen Alpen – kommen diese beiden Musiker von den Schweizer Bergen herabgestiegen zu uns: Der rotbärtige und kahlköpfige Jazz-Kontrabasser Rees Coray und Gitarrist Pascal Gamboni. Es ist nicht nur die rätoromanische Sprache (Anm.: Eine Gruppe romanischer Sprachen, wie sie in Teilen der Schweiz und Italiens gesprochen werden.), gemischt mit Englisch und Deutsch, die das zweite Album der beiden mit dem Titel "Veta Gloriusa" so fremdartig schillern lässt. Dieses freigeistige Aufeinandertreffen von Folk und Jazz bringt auch musikalisch ungewöhnliche und gewöhnungsfordernde Kompositionen hervor.



Gamboni hat klassische Gitarre studiert, und im Song "Spargnus Amurus" kommt der Background zum Tragen. Es ist auf den Punkt gebrachtes Picking, dazu der Bass – das treibt das Lied am Horizont an uns vorbei wie eine Reitergruppe auf dem drängenden Weg nach Hause vor dem Regen. Die nächsten Lieder galoppieren, traben weiter auseinander in erstaunliche Richtungen. Gambonis Londoner Zeit fließt mit ein; "Let us agree to disagree!", singt er, dann lässt er seine elektronisch verzerrte Stimme im Response erklingen. "Ich bin drinnen auf dem Dach, das ist der Moment, wo Du reinkommst!" – das sind Bilder, die uns selbst Weiterdenken lassen.



Und im nächsten Lied wünscht sich die weibliche Stimme im Mittelteil des Liedes auf Deutsch: "Ich möchte meine Seele auf Dich legen!". Jazzer und andere selbstbewusste Musiker können so ihre weiche tiefe Seite bloßlegen, ohne Schaden zu nehmen. Der Song ist dabei nie weinerlich, das sind eher Gedanken, die einem in den Kopf und ins Gemüt schießen, wenn man der Natur in den Bergen den Tag abgetrotzt hat und nun zufrieden, aber vielleicht auch etwas melancholisch "das Weite sucht".



Im Gegensatz zu den Paper Kites und Maria Taylor sind auf dieser CD nicht Lavendel und Schwebeträume das Ziel, sondern Kanten, Folk, aufstiegserkämpfte Blicke über die Bergwelt der Schweiz. "Punk Tradiziunal" überrascht mit einem Paradoxon, die sich im Song nur so aneinanderreihen. Da könnte Gamboni manchmal noch etwas am Ausdruck der Stimme feilen, genau wie im englischen Song "Going to Town". Aber er gleicht das immer wieder aus in den rätoromanischen Liedern; da ist er "zu Hause".



Dieses Album legt man auf, wenn man Gäste zum Essen zu Besuch und den letzten Gang verspeist hat, kurz vor dem Espresso steht und zum geistreichen Gespräch in guter Stimmung anregen will. Auf "Veta Gloriusa" trifft Sinnlichkeit, auf Naturburschigkeit, auf das Wissen des Jazz und – ein sich nicht Scheren um Erwartungen. (jp)

Johann Sebastian Bach: "The Well-Tempered Clavier I & II"

Solistin: Dina Ugorskaja

Label: Avi-Service for music

Selbst renommierteste Pianisten lassen sich in der Regel Zeit, bevor sie sich mit den beiden Büchern von Bachs "Das Wohltemperierte Klavier" befassen. Insbesondere das Buch I des "Alten Testaments" der Klavierliteratur liegt bereits in zahllosen Referenzaufnahmen (Gould, Gulda, Jarrett, Richter, Schnabel) vor. vor. Die russische Pianistin Dina Ugorskaja hat sich über ein Jahr lang auf die Einspielung vorbereitet.

Tatsächlich findet sie zu einer durchgängig eigenen, originären wie konsistenten Lesart, die vor allem den spirituellen Charakter des Werks betont. Gleichmaß, Transparenz und Struktur-Affinität stehen in angemessener Balance zu gestalterischen Freiheiten. Zu besonders unkonventionellen Entscheidungen in diesem Zusammenhang gelangt Ugorskaja bisweilen bei der Wahl der Tempi und dem Gebrauch agogischer Finessen. Doch trotz subtil eingebrachter Sophistication steht diese Aufnahme weder für Exzess noch Exzentrik. Vielmehr vernehmen wir vollendete interpretatorische Noblesse, die Distanz und Tiefenschau sinnfällig zusammenführt.

Bildrechte: Avi-Service for music 8553503 (mh)

Sol Gabetta: "Live"

Edward Elgar: Cello Concerto in E Minor op. 85

Bohuslav Martinu: Cello Concerto No. 1 H. 196

Ensemble: Berliner Philharmoniker

Leitung: Sir Simom Rattle & Krzysztof Urbanski

Label: Sony Classical

Bildrechte: Sony Classical 88985350792 Die argentinische Cello-Virtuosin Sol Gabetta nimmt das Publikum seit Jahren ebenso mit einem breiten Repertoire-Spektrum zwischen Barock und Moderne wie mit ihrem warmen, beweglichen und farbenreichen Ton ein. Wer Gabetta in Konzerten erleben konnte, weiß zudem um ihre Reaktionsschnelligkeit und klangliche Intensität.



An der Seite der Berliner Philharmoniker sind Live-Mitschnitte entstanden, die die Cellistin mit zwei zentralen Werken der einschlägigen Literatur zeigen. Gestaltet Gabetta das populäre Elgar-Konzert eher zurückgenommen mit Fokus auf Zwischentönen, findet sie im Martinu-Konzert zu deutlich gesteigerter Expressivität und technischem Raffinement. (mh)

Robert Radecke: "Piano Trios"

Ensemble: Trio Fontane

Label: Classic Produktion Osnabrück

Das 2002 gegründete Schweizer Trio Fontane macht seit Jahren insbesondere durch Aufführungen und Einspielungen von Nischen-Repertoire von sich reden. Zu den Raritäten zählt auch die Kammermusik des schlesischen Komponisten, Pianisten und Geigers Robert Radecke, der im Herbst 1830 mit glänzender Referenz das Leipziger Konservatorium verließ.