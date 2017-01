Curtis Stigers: "One More For The Road"

Label: Concord

Angefangen hat die Karriere von Curtis Stigers mit dem Welthit "I wonder why". 1991 war kommerziell sein großes Jahr. Das Saxophon konnte Curtis schon damals fantastisch spielen. Damit veredelte er nicht nur seine Songs, sondern auch seine Aura.

Curtis Stigers - One More For The Road Bildrechte: CONCORD Inzwischen hat er sich von den langen Haaren und der Popmusik getrennt und sich längst auf seine Jazzwurzeln besonnen. Zum fast bombastisch, regelrecht explosiven Sound der "Danish Radio Big Band" liefert Curtis Stigers auf seinem neuen Livealbum eine Interpretation des berühmten Albums "Sinatra At The Sands" von 1966. Frank Sinatra, der vor über einem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, ist auch für Stigers legendär - und erst recht auf dieser Aufnahme. Kein Wunder: "Sinatra At The Sands" von 1966, das live im gleichnamigen Hotel und Casino zu Las Vegas aufgenommen wurde, gilt als das vielleicht am überzeugendsten swingende Werk von Frank Sinatra - was man der Qualität des begleiteten Count Basie Orchestra zuschreibt.

Curtis Stigers, der zu Beginn eines jeden Jahres in Kopenhagen mit der "Danish Radio Big Band" in den Live-Ring steigt, sah in den skandinavischen Musikern bereits 2014 die perfekte Imitation des damaligen Sounds, weswegen er das Original "Sands"-Album plus zwei weitere Stücke ("Summer Wind" und "They Can't Take That Away From Me") auf seinem neuen Longplayer versammelt. Darunter zahlreiche Sinatra-Swingklassiker: "Come Fly With Me", "I've Got You Under My Skin", "My Kind Of Town", "Fly Me To The Moon" oder "The Lady Is A Tramp".

Tatsächlich klingen sie in Stigers' Arrangements und Interpretationen ausgesprochen spritzig und frisch. Grundsätzlich gibt es also überhaupt nichts zu nörgeln. Nur muss man eben auch festhalten, dass Stigers viel neues mit seinen Versionen eben nicht erzählen kann. Es war einfach vor über 50 Jahren schon einmal perfekt vom Meister persönlich vorgelegt worden. (tk)

Bic Runga: "Close Your Eyes"

Label: Wild Combinations/ Cargo Records

Bic Runga hat das, was viele Sängerinnen vergeblich suchen: Alleinstellungsmerkmal. Dabei ist es nicht mal die Frage, ob die Stimme außergewöhnlich gut ist, nein das ist sie nicht mal unbedingt. Aber die Art, wie sie singt und wie sie Songs interpretiert, stechen hervor. Eine ganz eigene Klasse. In Neuseeland zählt sie jedenfalls zu den erfolgreichsten Sängerinnen ihres Landes. Mit ihrem Solodebüt "Drive" Mitte der neunziger Jahre setzte sie neue Maßstäbe und brachte Platin-Auszeichnungen mit nach Hause.

Zwei Dekaden später und nach vier Jahren, in denen sie überhaupt keine neuen Songs aufgenommen hat, entschied sich Bic Runga, etwas anderes zu machen: Ein Album, auf dem nur zwei Songs aus ihrer Feder stammen. Der Rest sind Stücke, die sie covert.

Bic Runga - Close Your Eyes Bildrechte: CARGO RECORDS Es handelt sich allerdings um eine Art "Personal Playlist", also Songs, die ihr sehr viel bedeuten und von Songwritern, die sie immens schätzt. Uns begegnen nun auf diese Weise bekannte und weniger bekannte Stücke, etwa Songs von Neil Young,The Blue Nile, Kanye West, oder Nick Drake.



Trotz dieser sehr durchmischten Songauswahl gelingt es ihr, ein Bic-Runga-Album entstehen zu lassen. Es sind dabei die eigenwilligen Klangfarben, wie sie Gesang und Instrumente zusammengleiten lässt, wie Tempowechsel angewandt werden, diese leicht verträumte Vortragsweise und auch der Versuch, Songmotive gern auch mal in unerwartete Arrangements zu versetzten, etwa bei einem Stück von Kanye West, dessen Originalsong eher durch bestechende Energie antreibt, so ist es bei Bic Runga mehr die Entschleunigung dessen, die am Ende punktet.

Der Gesamtklang des Albums ist jedoch zuweilen etwas ermüdend. Die CD wirkt hin und wieder etwas abgeduckt, als würde sie sich hinter dem riesigen Erfolg der früheren Aufnahmen verstecken. Denn an einigen Stellen von "Close your Eyes" wünscht man sich dann doch die Durchschlagskraft der Originalsongs oder eben ein paar mehr eigene Stücke aus der Feder von Bic Runga. Songs, die ihr offenbar nicht eingefallen sind. (tk)

Robin Tom Rink: "The Small Hours"

Label: Make My Day Records

Der Kölner Songschreiber Robin Tom Rink lässt nach siebenjähriger Albumabstinenz seinem Debüt "The Dilettante" endlich ein Zweitwerk folgen.

Robin Tom Rink - The Small Hours Bildrechte: Make My Day Rec Mit "The Small Hours" und der Produktion ging für den Künstler ein Traum in Erfüllung. Robin wollte unbedingt einmal ein Album mit Ekki Maas aufnehmen. Das Gründungsmitglied der Band Erdmöbel betreibt ein Studio in Köln - und über eine Freundin hat sich Robin dort "Zutritt verschafft". Ekki und er verstanden sich prima, sodass jener letztlich weit mehr als bloß Produzent der Platte wurde. Vielmehr spielte er auch etliche Gitarren, Bass, Percussions und Posaune ein.



Neben Maas brachten sich unter anderem Erdmöbel-Drummer Christian Wübben und der renommierte Jazztrompeter Peter Protschka ein und veredelten die Lieder mit ihrem Können.

Für die Musik des Kölners muss man sich keine Zeit nehmen - im Gegenteil - sie bringt dem Hörer welche mit. "Von den small hours habe ich das erste Mal bei James Joyce gelesen. Es handelt sich dabei um die frühen Morgenstunden. Wenn alle schön schlafen und die Klappe halten, wenn es dunkel ist und still und friedlich", sagt Robin selbst.

Robin Tom Rink erzählt auf seinem neuen Werk Geschichten von der Dunkelheit, vom Meer, vom Abgrund. Diese Musik erfüllt keinen Weltschmerz-Selbstzweck, viel mehr öffnet sie schaurig schöne Räume zum langen Verweilen. Das Ergebnis ist ein intensives Album, in zurückgenommener und pointierter Erzählweise. Musikalisch hätten allerdings einige Songs etwas mehr Abwechslung, mehr Biss und Mehrfarbigkeit vertragen. (tk)

Joseph Haydn: "Die Schöpfung"

Solisten: Collegium Vocale Leipzig, Kammerchor der Schloßkapelle Saalfeld, Merseburger Hofmusik, Michael Schönheit

Haydn - Die Schöpfung Bildrechte: Querstand Vor allem ein Werk der Musikgeschichte steht beispielhaft für die Aufklärung - das Oratorium "Die Schöpfung" von Joseph Haydn. An der berühmten Stelle "Und Gott sprach, es werde Licht" soll das Publikum bei der Uraufführung in Wien gerast haben vor Begeisterung. Und wenn man diese historisch-informierte Live-Aufnahme hört, dann versteht man auch, warum.

Der Leipziger Michael Schönheit ist nicht nur Organist am Gewandhaus, sondern auch Domorganist in Merseburg und Leiter der "Merseburger Orgeltage", in deren Rahmen der vorliegende Live-Mitschnitt der "Schöpfung" entstanden ist. Man spürt, dass Michael Schönheit die Musik von ihrem Ursprung her erschließt. Für die Aufnahme hat er eine der ersten gedruckten Partituren verwendet, die im Jahr 1800, also ein Jahr nach der Wiener Uraufführung des Oratoriums in Leipzig, erschienen ist. So kommen die Affekte und Kontraste hervorragend zur Geltung. Und auch das Booklet verdient Erwähnung, denn es bringt einen launig-humorvollen Text, verfasst vom Schriftsteller und Comedian Herbert Feuerstein. (cf)

Joseph Bodin de Boismortier: "Sonatas and Suites"

Ensemble: Musica Ad Rhenum, Jed Wentz

Joseph Bodin de Boismortier: "Sonatas and Suites" Bildrechte: Brilliant Classics Unter Querflötisten oder besser "Traversflötisten" ist der Name Joseph Bodin de Boismiortier so bekannt wie der Georg Philipp Telemanns. Der Franzose war äußerst geschäftstüchtig. Unzählige Werke für Traversflöte und Generalbass oder Orchester hat er komponiert. Das Instrument war um 1740 in Adel und Bürgertum sehr beliebt und Bodin de Boismortier lieferte "solide Software" dafür.

Um deren Schönheiten voll auszuloten, braucht es Musiker wie Jed Wentz. Der US-Amerikaner, der schon lange in den Niederlanden lebt, spielt mit einer enormen Wärme und Klarheit. Seine Begleiter im Ensemble "Musica Ad Rhenum", die Gambistin Cassandra Luckhardt, der Cellist Job ter Haar und der Cembalist Michael Borgstede sind eigentlich keine "Begleiter", sondern kongeniale Musiker - da macht das Zuhören wirklich Freude. (cf)

Leopold Kozeluh: "Piano Concertos"

Ensemble: Howard Shelley, London Mozart Players

Leopold Kozeluh stammte aus der Nähe von Prag und hieß eigentlich Jan Antonin. Da er aber einen gleichnamigen älteren Cousin von gleicher Profession hatte, nannte er sich Leopold, was sicherlich sein dritter oder vierter Taufname war. Ab 1778 war er in Wien als Pianist, Klavierlehrer und Komponist tätig, neben Mozart und Haydn. Doch die beiden konnten ihn nicht so richtig leiden, obwohl er zu Lebzeiten genau so populär war.

Leopold Kozeluh: "Piano Concertos" Bildrechte: Hyperion Records Seine Klavierkonzerte stehen klanglich zwischen Mozart und Haydn. Die "London Mozart Players" spielen unglaublich vital und transparent und Howard Shelley gehört in Großbritannien zur ersten Riege der Pianisten. Mit inzwischen 66 Jahren hat er sich vor allem als Interpret der Klavierwerke von Sergej Rachmaninow einen Namen gemacht – er hat als erster das gesamte Klavierwerk dieses Komponisten in London zyklisch aufgeführt. Doch auch die Wiener Klassik liegt ihm hervorragend – es fasziniert, wie "historisch-informiert" er an diese Werke von Leopold Kozeluh herangeht. (cf)