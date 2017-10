Sweet Pea Atkinson: "Get What You Deserve"

Label: Blue Notes

Sweet Pea Atkinson - einer der am besten beschäftigten Detroit-Soul-Sänger macht auf seinem Bluenote Label-Debüt nichts falsch. Auf seinem zweiten Soloalbum in 35 Jahren singt sich der ehemalige Was Not Was-Sänger ("Walk the Dinosaure") durch ein elegantes Set an Soul und "Rhythm and Blues"-Klassikern, darunter so Genreklassiker wie "Ain't No Love in the Heart of the City“, "Last two Dollars" oder den Brown Klassiker "You Can Have Watergate". Der vom Label-Chef und Ex-Bandkollegen Don Was mitproduzierte Longplayer ist ein gelungenes Label-Debüt.



Atkinson macht schlicht und ergreifend das, was er am besten kann - singen. Keb Mo und Don Was produzierten feinen, basisschweren Sound und die Arrangements sind zwar fett, aber eben nicht zu fett. (jk)