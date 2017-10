Charles Pasi: "Bricks"

Charles Pasi ist Anfang 30, gutaussehend, Franko-Italiener, versierter Gitarrist und überzeugend als Mundharmonika-Blues-Spieler. Und mit "Bricks" ist er jetzt auch noch der erste französische Musiker auf dem renommierten Jazz-Label "Blue Note". Ein Geheimtipp, der keiner mehr ist, der mit Carla Bruni auf Tournee ging und ebenso im Vorprogramm von Neil Young begeisterte. Elf Jahre nach seinem Debüt sind die Erwartungen auf der neuen Plattform des wichtigsten Jazzlabels des Planeten natürlich hoch. "Bricks" erfüllt sie spielend.

Charles Pasi: Bricks

Label: Blue Note

CD-Bestellnummer: 5770097 Bildrechte: Blue Note

In Songs wie "City of Light" oder "Good Enough" schimmert die frühe Erfahrung aus Gospelchören durch. Und durchweg zeigt sich Pasi, der in Rom und Paris Jazz an mehreren Hochschulen studierte, als fundierter gleichzeitig geradliniger Arrangeur und Komponist. Blues und Soul sind die beiden weiteren wichtigen stilistischen Säulen des Albums. Manchmal verliert und verliebt sich Pasi etwas zu viel in seine Mundharmonika-Künste, auch zwei Spaziergänge zum Swing und zum Gesang eines Crooners in "Don't Be Like me" und "End of the Line" bleiben hoffentlich eher Exkursion als künftige Bestimmung.



Der Gesamteindruck hingegen ist intensiv wie überzeugend. Dunkel öffnet sich mit der düsteren Soul-Ballade "In the City" das Album. Pasi lebt zwischen Paris und Nizza, thematisiert hier wie im ganzen Album das urbane Leben zwischen Terrorgefahr und Hedonismus. "Bricks" sind so auch verlässliche Bausteine eines Hauses, aber auch der Boden, auf dem es zu Auseinandersetzungen kommt. "Shoot Somebody", gleich in zwei Versionen auf dem Album, spricht den Terror direkt und sehr persönlich an. Eines der Highlights auf "Bricks" ist "Good Enough"; minimal, dunkel, effektvoll dem Chor entgegengesetzt zwischen Soul und coolem Jazz. Charles Pasi präsentiert sich würdig auf "Blue Note", mit viel Potential für Kommendes. (jp)

Melanie de Biasio: "Lilies"

Melanie de Biasio: Lilies

Label: Play It Again Sam

CD-Bestellnummer: 39224592 Bildrechte: PLAY IT AGAIN SAM Melanie de Biasio ist von Anfang an den Künsten verschrieben, als Ballett-Tänzerin und als Jazzmusikerin. Probleme mit den Stimmbändern werfen sie zunächst zurück; sie beginnt neu. Ihr Debüt vor zehn Jahren nimmt sie in drei Tagen auf, beim zweiten Album ist sie schon ein gefeierter, wenn auch eigensinniger Star im besten Sinne der experimentellen Jazz-Szene über Belgien hinaus. Vergangenes Jahr gelingt ihr mit dem 25 Minuten-Stück "Blackened Cities" ein atemberaubendes Hörerlebnis.



Für "Lilies" hat sich de Biasio zurückgezogen, verlässt die Großzügigkeit eines Studios und beschränkt sich dafür auf einen Laptop, "Protools" als Audiosoftware und ein annehmbares Standard-Mikrofon. "Lilies" – Biasios drittes komplettes Album – ist persönlich, dunkel, voller Erzählstrukturen, die sie manchmal die Fußspuren einer Laurie Anderson kreuzen lassen. Im Titelstück "Lilies" nähert sie sich von ihrer europäischen Seite einer Nina Simone und deren vom Klavier getragenen Jazz-Balladen. Ebenso eng am afroamerikanischen Jazz zeigt sich die Belgierin mit "Afroblue". Da treibt aber auch gleichzeitig ein elektronischer Beat den Song voran. Genau wie sie in "Gold Junkies" dann wieder den Blues mit dem elektronischen Clubbeat vermählt; im 6/8-Rhythmus nadelt sie durch den Beat, ihre dunkle Stimme hallt im weiten Raum dazu. Für "Sitting on the Stairwell" reicht dann wieder ein Finger-Snap und ihre Stimme – ein Blues und Gospelsong wie aus den Baumwollfeldern. Dunkel wie matt glänzend schillern diese Lilien von de Biasio. Schillernd, aufregend, unter die Haut gehend, Kompositionen für einen filmischen Soundtrack an herbstlichen Horizonten entlang. (jp)

Tony Allen: "The Source"

Tony Allen: The Source

Label: Blue Note

CD-Bestellnummer: 5781091 Bildrechte: Blue Note Tony Allen ist mit 76 Jahren eine sehr lebhafte Legende des Afrobeats. In den 70er-Jahren war er Schlagzeuger, aber auch wichtiger Arrangeur in der Band seines Landsmannes Fela Kuti. Und damit wirkte Allen neben dem charismatischen Pionier Kuti an der Quelle des Afrobeat, der für Cream-Drummer Ginger Baker und so viele Jazzmusiker damals wichtige Inspirationsquelle war und sich ausbreitete in die Welt von Rock und Jazz. Heute ist Allen gefragter denn je, wo sich so viele Musiker wieder auf diese Vorlagen für Groove und Funk beziehen. Vor Allens Drumkits stehen sie alle Schlange: Damon Albarn, der mit Allen inzwischen alle seine wichtigen Projekte von den Gorillaz bis zu Solo-Projekten gestaltet. Aber auch Techno-Produzenten wie Moritz von Oswald und Jeff Mills, die mit ihm auf der Bühne jammen. Allen hat eine leicht erkennbare sehr eigene Handschrift: Leicht holprig, dabei unheimlich entspannt kommt sein Drumstil daher. Seine Passion noch vor dem Afrobeat war und ist der Jazz. Und in diesem Sommer hat sich Allen mit einer EP mit vier Stücken vor seinem großen Idol Art Blakey verbeugt. Dem folgt nun "The Source".



Der Titel allein drückt die fundamentale Bedeutung dieses Albums für Allen aus. Er geht wieder zur Quelle zurück, dem Jazz, diesmal aber zum großen Teil mit selbst komponierten Stücken. Frankreichs versierteste Jazzmusiker begleiten ihn – der Nigerianer lebt in Paris – und Damon Albarn taucht am Piano auf. "The Source" ist Allens erstes Werk auf Albumlänge für das renommierte Jazz-Label "Blue Note" in klassischer Instrumentierung. Trotz Anleihen bei Charlie Mingus und Gil Evans ist es kein reines Jazz-Album, sondern wird getragen von diesem typischen Tony Allen-Drum-Stil. Und der ruft und trommelt die Musiker immer wieder zum Groove zurück, dem Herzschlag des Afrobeat. "Bad Roads" tänzelt so auf langsamen Beats daher, "Ewajo" verbindet den Jazz mit dem Geist von Fela Kuti, und "Push and Pull" spielt mit den Traditionen aus New Orleans. So entspannt, so afrikanisch, so groovend hat Jazz lange nicht mehr geklungen. (jp)

Bl!indman (Sax): "Water & Fire - Handel Revisited"

"Water & Fire - Handel Revisited"

Bl!indman (Sax)

Eric Sleichim & Reitze Smits

Label: Warner Classics

CD-Bestellnummer: 5054197251054 Bildrechte: Warner Classics Seit fast 30 Jahren reüssiert das von Eric Sleichim formierte Saxophon-Quintett "Bl!indman" mit avanciertem zeitgenössischen Repertoire, Tanz- und Theaterprojekten. Um Stilistik und Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern, integrierte das flämische Ensemble vor einem Jahrzehnt zudem Barockmusik in seine Programme. Dabei zielten die künstlerischen Intentionen der Formation allerdings nie auf die Niederungen des "Crossover", vielmehr lag der Fokus der eigens gesetzten Transkriptionen in der aparten Kolorierung der (zumeist) bekannten Tableaus.



So geht es auch bei den vorliegenden Bearbeitungen von Händels populären Gelegenheitswerken "Feuerwerksmusik" und "Wassermusik" zum einen um die überraschenden Farbeffekte, die die fünf Saxophone im Verein mit der Orgel (Reitze Smits) generieren, zum anderen um einen geschärften kammermusikalischen Zugang zu dem vertrauten Repertoire. Die idealtypische Raumakustik der "Grote Kerk" im niederländischen Vianen und die eminente Arbeit der Toningenieure machen das originäre Projekt zu einem suggestiven klanglichen Feuerwerk. (mh)

"Mozart - Violin Sonatas No. 3/8/11/13/20/25/26/30"

"Mozart - Violin Sonatas No. 3/8/11/13/20/25/26/30"

Cedric Tiberghien, Alina Ibragimov

Label: Hyperion Records

CD-Bestellnummer: CDA 68164 Bildrechte: Hyperion Records Mozarts Violinsonaten zählen nicht nur zu den Höhepunkten der Gattung, sondern offenbaren in ihren stilistisch-kompositorischen Metamorphosen auch die Entwicklung der Spezies von der "begleiteten" Klaviersonate zu einem Gefäß, in dem beide Instrumente gleichberechtigt agieren. In der auf fünf Folgen angelegten Gesamteinspielung stellen die beiden Protagonisten jeweils frühe, mittlere und späte Sonaten gegenüber, sodass der Hörer die Veränderungen deutlich nachzuvollziehen vermag.



Die Lesarten auch dieser Editions-Folge nehmen ein durch eine spezifische Intensität und eine Unbedingtheit des Interplays, die das rein Dialogische transzendiert. Auch klanglich kommen Alina Ibragimova und Cedric Tiberghien zu ungehörten Ergebnissen. Denn zelebriert die Geigerin eher den entschlackt-geradlinigen, historisch-informierten Ansatz, so folgt das feinsinnig-poetische Spiel des Pianisten eher romantischen Idiomen. Transparenz trifft auf Sanglichkeit: Ein "Gespräch" unter Freunden. (mh)

