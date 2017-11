Chris Jagger - All The Best Bildrechte: BMG RIGHTS MANAGEMENT

Es ist ein Best-Off eines Musikers, der immer im Windschatten seines großen Bruders gesegelt ist. Und genau dort konnte er seine Kunst am besten entfalten. Chris Jagger ist Journalist, ist Schauspieler und Roots Musiker allererster Güte. Seit den frühen Siebzigern spielt er seinen Mix aus Folk, Country und vor allem Zydecko. Auf dem aktuellen Album "All the best" hat sich Jagger prominente Unterstützung geholt: David Gilmour und Sam Brown sind mit am Start und natürlich "veredelt" auch Mick den ein oder anderen Song mit seiner Stimme. Gebraucht hätte es das nicht, denn Lieder wie "Junkmann", "Avalon Girl" ( der einzig neue Titel) oder "A single Spark" zeigen ganz deutlich welch hochkarätiger und schlitzohriger Songwriter Chris Jagger ist. "All the best" ist ein Best-Off- Album der Form nach, aber viel besser ist es geeignet als einen Art Introduktion in das Werk von Chris Jagger.