Sie trägt den Titel "Marx. Der Unvollendete" und geschrieben hat sie Jürgen Neffe. Die Veröffentlichung passt nicht nur zum runden Jubiläum des Marx-Wälzers, der kapitalismuskritische Philosoph feiert im Mai 2018 seinen 200. Geburtstag. Auch scheint Marx seit einer Weile eine Renaissance zu erleben, Stichwort "Kapitalismuskritik".



Es scheint also ein guter Zeitpunkt für eine neue Sicht auf Karl Marx zu sein. Dies sieht auch Neffe so, 30 Jahre nach dem Mauerfall sieht er es an der Zeit, dass eine andere Generation "Wirken und Wirkung" des Philosophen betrachtet.



Für ihn stellen sich viele Sichten von Marx noch heute interessant und manchmal auch ganz anders dar. So folgte Marx 1848 nicht etwa dem Mythos gewordenen "Ruf der Revolution" nach Paris. Er war eher ein Schreibtischrevolutionär und kein Barrikadenkämpfer.