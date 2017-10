Knapp vorbeigeschrammt an "Menschen, Leben, Tanzen, Welt" urteilte "Der Musikexpress" - gemeint ist Jan Böhmermanns Satiresong gegen Sinnlos-Pop, zum Beispiel von Max Giesinger. Dabei meint es Gloria doch ernst. Der Song "Erste Wahl" handelt von Entwurzlung und Ausgrenzung – von der Flüchtlingskrise. Er will nicht heile Welt spielen, sagt Heufer-Umlauf, Sänger der Band und bekannt aus "Circus Halligalli". Die Sendung läuft nicht mehr – aber lustig ist er auch ohne die.

Also das eine ist ja nicht tief zu Tode halb-suizidal und das andere ist auch jetzt nicht völlig durchgeknallt. Sondern das sind beides Sachen, wo wir noch im tolerierbaren Bereich sind. Das eine ist vielleicht ein wenig nachdenklicher hier und da. Konzerte sind es dann auch weniger als die reinen Songs. Und auch in Sendungen gibt es ja mal Möglichkeiten, vielleicht auch mal nicht einfach nur komplett durchzuknallen.

Eine gesunde Mischung, findet Heufer-Umlauf – der ursprünglich aus Oldenburg kommt – nur 50 Kilometer entfernt von Tavassols Heimatstadt Bremen. Zum Arbeiten trifft sich Gloria in Hamburg, dort steht das Studio. Besonders gefeilt hätten sie da an dem Song "Einer von den anderen". Am Text hat's aber nicht gelegen, sondern am musikalischen Kleid.

In guten Momenten erinnert Gloria an The Strokes, an Garagenrock – in anderen dann vielleicht doch an Max Giesinger. Aber im Gegensatz zu dem nimmt man Heufer-Umlauf und Tavassol ihre Botschaft ab.