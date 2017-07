Drei Schicksale in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, erzählt mit einer großen, schmerzhaften Intensität. Drei sehr unterschiedliche Lebenswege, die Haltungen von Täterschaft, Mitläufertum und mutigem Widerstand spiegeln. Die russische, adlige Emigrantin Olga (überragend: Julia Vysotskaya) hilft in Paris jüdischen Kindern und wird deshalb von einem französischen Kollaborateur (Philippe Duquesne) ins KZ gesteckt. Dort versieht der kühl-intellektuelle und zugleich fanatische deutsche Nazi Helmut (Christian Clauß), den sie aus der friedlichen Vorzeit kennt, seinen Dienst.

Wie in einer Verhörsituation sprechen die drei in die Kamera, legen Rechenschaft für ihr Handeln ab und setzen sich damit unserer Bewertung aus. Der schwarz-weiße, sehr eindringliche Film über die moralischen Maßstäbe menschlichen Lebens, über die sehr verschiedenen Vorstellungen davon, was die Erlösung, was das Paradies sein könnte, vom russischen Altmeister Andrej Kontschalowsky ("Onkel Wanja") erhielt beim Festival in Venedig den Silbernen Löwen für die beste Regie.