"Robert Doisneau – Das Auge von Paris"

Robert Doisneau mit seinen Kindern Bildrechte: Film Kino Text

Dieser Film über ihn ist sehr persönlich und intim, denn es ist das Werk seiner Enkelin Clémentine Deroudille, die intensive Gespräche mit seinen Töchtern führte, also auch mit der eigenen Mutter. Diese Frauen pflegen heute sorgsam das bedeutende und umfangreiche Erbe dieses Mannes, der sich selbst nie als Künstler, sondern einfach als soliden Handwerker sah. Die vielen, wunderbaren Aufnahmen in diesem informativen und liebevollen Film zeigen etwas anderes: Doisneau war ein grandioser Meister des Alltäglichen, das er mit seinen Bildern in die Ewigkeit erhob.