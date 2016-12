Humboldts Netz des Lebens

Andrea Wulf legt großen Wert darauf, dass Alexander von Humboldt im Gegensatz zu anderen Naturforschern seiner Zeit die Gabe besessen habe, hinter den diversen Ausprägungen der Natur, hinter Steinen, Pflanzen und Tieren, das Große und Ganze zu erkennen. Humboldt selbst nannte es das "Netz des Lebens", in dem alles mit allem verbunden ist. Alexander Humboldt als Öko "avant la lettre" also, der seiner Zeit und auch dem Begriff "Öko" weit voraus war? Es ist eine steile These, die Andrea Wulf hier vertritt, doch sie tut es gleichermaßen glaubhaft und enthusiastisch.

Bildrechte: C. Bertelsmann Verlag Angaben zum Buch Andrea Wulf: "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur"

Übersetzt von Hainer Kober

560 Seiten, gebunden

C. Bertelsmann Verlag, 2016

ISBN: 978-3-570-10206-0

24,99 Euro

Angelsächsische Erzählweise

Obwohl Andrea Wulf Deutsche ist, hat sie ihr Buch auf Englisch geschrieben und zeigt sich im besten Sinne beeinflusst von der angelsächsischen Erzählweise, die auch Sachbücher sehr lebendig macht. Gleich am Anfang ihrer Biografie beschreibt sie anschaulich Humboldts Besteigung des Chimborazo, eines Vulkans in den Anden. Als Leser bekommt man schnell das Gefühl, ganz nah dran zu sein, wenn Wulf von Eiskristallen in den Haaren, von durchweichten Schuhen und tauben Fingerkuppen berichtet. Und auch wenn sie ins Leben Alexander von Humboldts eintaucht, von seiner lieblosen Mutter erzählt und von der Einsamkeit eines hochbegabten Jungen, der schon früh Trost in der Natur und in der Wissenschaft gesucht hat, liest sich das streckenweise wie ein Roman.

Zeitgenössischer Stich von Alexander Freiherr von Humboldt (2.v.r.) mit den deutschen Dichtern Friedrich Schiller (l), Johann Wolfgang von Goethe (r) sowie seinem Bruder Wilhelm (2.v.l.) in Jena. Bildrechte: dpa So lernt man den Menschen Alexander von Humboldt sehr gut kennen und lässt sich gern beeindrucken von diesem Arbeitstier, getrieben von seiner Obsession, die Welt vom südamerikanischen Dschungel bis nach Sibirien zu vermessen und keine Kosten und Mühen zu scheuen.



Während Daniel Kehlmann in "Die Vermessung der Welt" Humboldt als etwas kauzigen eigenartigen Typen zeichnet, erzählt Wulf von einem sehr ernsthaften fleißigen Mann und setzt ihn in Beziehung zu Zeitgenossen wie Thomas Jefferson und Charles Darwin. Besonders schön für die Leser in Mitteldeutschland ist natürlich das Kapitel über Humboldt und Goethe, in dem erzählt wird, wie sie sich regelmäßig in Jena treffen und wie sehr sich der Geheimrat von der Forscherleidenschaft des jungen Mannes mitreißen lässt.

Tatendrang und Experimentierfreude

Leicht kann man sich in Andrea Wulfs Buch verlieren und darin stundenlang eintauchen. Unterwegs lernt man viele interessante Dinge. Zum Beispiel, dass Humboldt schon zu Lebzeiten so berühmt war, dass kurz vor seinem Tod in Zeitungen in Berlin täglich über seinen Gesundheitszustand berichtet wurde. Am Ende wurde Alexander von Humboldt immerhin 89 Jahre alt und das, obwohl er seinen Körper auf seinen Expeditionen nie geschont und einigen naturwissenschaftlichen Experimenten ausgesetzt hat.



Als er am 6. Mai 1859 starb, folgten Zehntausende dem Trauerzug in Berlin. Von der Faszination für einen Universalgelehrten, für einen leidenschaftlichen Forscher, die damals weltweit herrschte, hat sich Andrea Wulf anstecken lassen und gibt sie an ihre Leser weiter. Und vielleicht liegt der Erfolg des Buches ja auch darin, dass man solche Menschen voller Tatendrang und Experimentierfreude heute nicht mehr so leicht findet.

Über die Autorin