Geht ins Museum!

In "Die souveräne Leserin", das vor einigen Jahren zum Bestseller avancierte, entdeckt die englische Königin durch Zufall eine fahrende Bibliothek und fängt an zu lesen, was in ihrer Umgebung für einige Verwirrung sorgt. Es ist sicher der bekannteste Titel von Alan Bennett, diesem Meister der kleinen Form, der in seiner Heimat eine Berühmtheit ist, vor allem durch seine Theaterstücke, aber auch als Schauspieler.

Very British

Obwohl die Übersetzungen seiner Bücher, die alle in der schönen roten Salto-Reihe des Wagenbach Verlags heraus kommen, nie länger als 200 Seiten sind, haben es diese Seiten jedes Mal in sich. Denn Alan Bennett brilliert mit jenem typisch englischen Humor, der manchmal sehr böse, oft ironisch, aber immer sehr unterhaltsam ist.

Bilder gucken gehen

Der Schriftsteller Alan Bennett kauft gerne Postkarten im Museumsshop. Bildrechte: dpa "Allan Bennett liebt die Kunst. Aber ob die Kunst ihn liebt, so wie er über sie spricht, ist ungewiss." Dieser Satz auf der Rückseite des Leineneinbandes beschreibt die Haltung bereits gut, mit der Alan Bennett ins Museum geht, nämlich respektlos. Allerdings nicht respektlos der Kunst an sich gegenüber, sondern dem Trubel drum herum, der Verklärung von Kunst, der Heiligsprechung von Künstlern und einer elitären Kunstbetrachtung, die nur noch Eingeweihte verstehen, nicht aber der ganz gewöhnliche Museumsbesucher. Deshalb beschreibt Bennett das, was man sieht und setzt es in Beziehung zu seinem eigenen gewöhnlichen Leben.

Schon der erste Beitrag ist mit "Bilder gucken gehen" überschrieben und Bennett lässt sich darin ziemlich lasterhaft über diverse Darstellungen von Heiligen aus, mit denen viele Museen bis heute gefüllt sind. So wundert er sich zum Beispiel, warum die Heiligen immer alle halbnackt sind und trotzdem merkwürdig schamhaft gemalt sind. Bennett schreibt, für ihn changiere das zwischen Pornografie und Lächerlichkeit, weshalb er sich in jedem Museum ein Schild wünscht mit dem Worten: "Sie müssen nicht alles mögen." Was Bennett jedoch sehr mag, sind Straßenszenen und Landschaften aus England, die ihn an seine Kindheit erinnern. Immer wieder schlägt er den Bogen von der Kunst zu eigenen Erinnerungen und Erlebnissen und fordert uns auf, das auch zu tun.

Geht ins Museum!

Auch ohne Ausrufezeichen lässt sich der Titel des Buches als Aufforderung verstehen. Denn durch all die ironischen Bemerkungen und Seitenhiebe auf die Kunst und den Kunstbetrieb scheint immer eine große Liebe und Menschlichkeit hindurch. Unter anderem gibt Alan Bennett zu, dass er im Museum müde wird und deshalb am liebsten ganz schnell durchläuft, um sich anschließend von allen seinen Lieblingsbildern Postkarten kauft. Das gäbe ihm nämlich das Gefühl, sie auch ein klein wenig zu besitzen. Angesichts des Erfolges der Museumsshops muss man davon ausgehen, dass Bennett hier vielen Leuten aus dem Herzen spricht. Und schließlich gibt uns Allan Bennett den Tipp, gerade die Museen in unserer Nähe immer wieder zu besuchen, sie in unseren Alltag zu integrieren und plädiert auch dafür, Kunst grundsätzlich frei zugänglich zu machen, damit sie alle erreicht.

"Bilder können Freunde sein"

Bei allem Humor, den Bennett einsetzt, wünscht er sich doch, dass wir immer wieder "Bilder gucken gehen". Denn diese Bilder tragen zu unserer Herzensbildung. Der Schlusssatz des Buches ist für einen ironischen Engländer fast sentimental, er lautet nämlich "Bilder können Freunde sein". Und so wie man "Die souveräne Leserin" als eine Liebeserklärung an die Literatur lesen kann, so ist "Geht ins Museum", die zwar etwas sachlichere, aber doch ebenso unterhaltsame Umarmung der Kunst.