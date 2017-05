Sachbuch der Woche | Erika Fatland: "Sowjetistan"

Turkmenistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan: Jedem Land widmet Erika Fatland ein ausführliches Kapitel und versäumt es dabei nicht, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen "-stans" hinzuweisen, zum Beispiel darauf, dass alle fünf Länder mehr oder weniger diktatorische Züge aufweisen. So muss Turkmenistan den Vergleich mit Nord-Korea nicht scheuen, schreibt Fatland und nennt es deshalb auch "Diktatorstan". Zwar muss hier niemand Hunger leiden, da Turkmenistan das Land mit den viertgrößten Gasvorkommen der Welt ist, dennoch regierte Turkmenbaschi - was soviel wie "Vater der Turkmenen" heißt - von 1992 bis 2006 mit eiserner Hand. Statuen von Marx und Lenin ließ der Präsident durch goldene Statuen von sich selbst ersetzen.

Es ist unmöglich, die fünf neuen Länder in Zentralasien zu verstehen, ohne zu berücksichtigen, wie ihre Zeit als Sowjetrepublik sie geprägt haben. In den siebzig Jahren sowjetischer Herrschaft trat Zentralasien vom Mittelalter ins 20. Jahrhundert. Dieser zivilisatorische Sprung führte zu gewaltigen Umwälzungen in der Gesellschaft.

Auch wenn die Verhältnisse unter dem jetzigen Präsidenten etwas milder geworden sind, darf Erika Fatland nur in Begleitung durchs Land reisen. Kasachstan überwältigt die Autorin dagegen durch seine schieren Ausmaße. Das Land ist größer als Westeuropa - und doch leben in Kasachstan nur 17 Millionen Menschen. Das ärmste Land unten allen ehemaligen Sowjetrepubliken ist schließlich Tadschikistan, verfügt es doch anders als Turkmenistan und Kasachstan nicht über Öl- oder Gasvorkommen.

Die norwegische Autorin Erika Fatland Bildrechte: dpa

Erika Fatland reist mit Zügen, Bussen und Autos durch die fünf Länder, besucht Pferderennen, Bauernmärkte und Teppichmanufakturen, sie spricht mit Gelehrten und Arbeitern, Frauen und Männern, und liefert dadurch ein faszinierendes und gleichzeitig äußerst ambivalentes Bild Zentralasiens abseits der Schlagzeilen und Wirtschaftsdaten. So erzählt sie uns von Kirgisistan, das sie einerseits als vergleichsweise freies Land erlebt, wo Gastfreundschaft groß geschrieben wird, wo aber andererseits die Tradition der "Brautentführung" so verbreitet ist, dass jede dritte Frau im Land zwangsverheiratet wird.



Wie Kirgisistan ist auch Usbekistan wirtschaftlich besonders stark von Russland abhängig. Viele Kirgisen und Usbeken suchen Arbeit in Russland, weil ihre Heimatländer unter dem Diktat korrupter und selbstherrlicher Präsidenten weiter auf den Aufschwung warten. Entsprechend stark ist die "Nostalgia sowjetica" in allen fünf der von Erika Fatland bereisten Länder. Die Auflösung der Sowjetunion wird als Verlust und Niederlage empfunden, war zu Zeiten der UdSSR doch ein Mindestmaß an Bildung, Einkommen und Sicherheit gegeben. Bedingungen, die bei manchen Bewohnern die negativen Seiten der Sowjetrepubliken verblassen lassen, so die Unterordnung der stark nomadischen Völker Zentralasiens unter das Moskauer Regime, die Unterdrückung ihrer Religion und Sprache, massenhafte Zwangsumsiedlungen und politische Willkür, deren Folgen bis heute spürbar sind.