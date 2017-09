Für "Essen kommen" hat Juul seinen Klassiker "Was gibt's heute?" von 2005 überarbeitet und erweitert. Weil er Eltern sagen will: Auch wenn ihr wenig Zeit habt: Ihr verbringt sie gut, wenn ihr mit den Kindern einkauft und sie einladet, gemeinsam das Essen vorzubereiten. Das ist wertvoll verbrachte Zeit und eine große und wichtige Investition in die Familie. Er selbst habe es immer genossen, gerade wenn er von einer Riese zurückkam, zu kochen, weil er auf diese Weise ganz schnell wieder Nähe herstellen konnte. Und er gibt seiner Verwunderung Ausdruck, dass heute nicht mehr Männer sich regelmäßig in der Küche betätigen: Denn Einkauf und Zubereitung bieten große Möglichkeiten, Fürsorge, Verantwortung und Liebe auszudrücken.

Das gemeinsame Essen als Chance für die Familie Bildrechte: colourbox.com

Die Eltern sind für Juul Gastgeber und tragen die Gesamtverantwortung: Für das, was auf den Tisch kommt, dass alle am Tisch mit genügend und den richtigen Nährstoffen versorgt sind und auch für die Stimmung am Tisch. Eltern, die ihre Kinder als kompetent und gleichwürdig anerkennen, müssen sich klarmachen, worauf sie Wert legen im familiären Umgang - auch bei Tisch.



Der Autor demonstriert, was passiert, wenn Eltern ihre Gastgeberrolle an das Kind abgeben, dabei geht es um Lust und Bedürfnis: Kinder wüssten immer, worauf sie Lust haben. Ihre Bedürfnisse hingegen können sie bis zum 13. oder 14. Lebensjahr kaum verbalisieren. Kinder haben deshalb einen Anspruch darauf, geführt zu werden - auch in der Frage, was sie essen sollen. Dabei sollten Angebote schmackhaft gemacht werden. Und natürlich sollten Kinder auch gefragt werden, was sie gerne essen würden. Wenn das Gewünschte aber aus irgendeinem Grund nun nicht auf den Tisch kommen kann oder soll, dann sollten die Eltern erklären warum. Und auch den Protest aushalten.