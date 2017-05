Mao gehörte zu den großen Führern der kommunistischen Bewegung, wie sie im 20. Jahrhundert in Osteuropa, in der Sowjetunion, in Kuba, Nordkorea und eben auch in China ein neues gesellschaftliches System errichteten. Ein System, das auch das China der Gegenwart immer noch prägt.

Neben Fidel Castro oder dem vietnamesischen Revolutionsführer Ho-Chi-Minh gehörte Mao Zedong auch zu jenen kommunistischen Führern, die auch westliche Intellektuelle begeistert haben. Mao faszinierte linke Denker und Aktivisten im Westeuropa der 1960er Jahre, seine Losungen wurden zitiert, sein Bild hing an mancher WG-Wand.

Vergleich mit Napoleon

Mao stand für den Traum von Gerechtigkeit und Gleichheit, und für die Lust, bürgerliche Gesellschaftsmodelle über Bord zu werfen. Anders als etwa Stalin war Mao zudem von der Aura des Bürgerschrecks, sogar des Dichters umgeben, und sein ganzes Leben hatte immer wieder auch theatralische Momente voller seltsamer politischer Thesen und Sprüche. Letztlich, und das ist einigermaßen verblüffend, ordnet Schmidt-Glintzer Mao in seiner Biografie nicht in die Reihe der Diktatoren des 20. Jahrhunderts ein, sondern will ihn eher mit großen Reichseinigern wie Karl dem Großen oder Napoleon vergleichen.

Mao übernahm nach der Abdankung des letzten chinesischen Kaisers, 1912, eine Führungsrolle bei den sich formierenden chinesischen Kommunisten. Und schon in diesen Jahren entwickelt Mao im Kampf um die Macht im nachkaiserlichen China die für ihn typische Partisanentaktik, der er als militärischer Befehlshaber genauso folgt wie als politischer Führer. Mit seiner oft zahlenmäßig unterlegenen Armee zieht er sich immer wieder in die Berge zurück, er weicht dem offenen Kampf aus – und so agiert er bis zu seinem Tod 1976 eigentlich auch in der Politik: Es gab immer heftige Machtkämpfe unter den chinesischen Kommunisten, und Mao hält sich da oft sehr geschickt raus, wartet ab, wie sich die einzelnen Gruppen zueinander stellen, und trifft dann im letzten Moment die richtige Entscheidung.

Katastrophale Entscheidungen

Rotgardisten, Kampftrupps maoistischer Jugendlicher, die Mao Zedong in den Jahren 1966-1969 zur Durchsetzung der "Kulturrevolution" in China verhalfen. Bildrechte: dpa Nach der Gründung der Volksrepublik China, 1949, wendet sich Mao dann auch mehr und mehr von der früheren kommunistischen Schutzmacht, der Sowjetunion, ab. Gerade nach Stalins Tod sind ihm die Russen zu zahm, zu sehr auf Ausgleich mit dem Westen bedacht, sie haben, in Maos Augen, den Leninismus verraten. Mao wird zum "Großen Vorsitzenden". Er gewinnt die innerparteilichen Kämpfe und trifft nicht selten katastrophale ökonomische Entscheidungen: Millionen Menschen verhungern in den 1950er und 60er Jahren, viele werden zudem infolge politischer Willkür umgebracht.

Während der "Kulturrevolution" hat man paradoxerweise die ökonomischen Fehler korrigieren wollen, indem das Land nach ideologischen Abweichlern durchkämmt und von diesen befreit wird. Vor allem junge Leute schlossen sich zu sogenannten "Roten Garden" zusammen und bestraften jeden, ob Bauer oder Uni-Professor, den sie für einen bürgerlich Infizierten hielten.

Zwiespältige Person

Helwig Schmidt-Glintzer versucht vor allem, jenen Zwiespalt in seiner Biografie zu beschreiben: Einerseits hat Mao mit seinen Gefährten China im 20. Jahrhundert national geeint, und er hat es letztlich geschafft, China gegen die Japaner , aber auch gegen die Begehrlichkeiten der Russen oder der Franzosen, die ja in Asien auch ihren kolonialen Interessen verteidigten, als Staat zu behaupten und zu begründen. Zugleich hat er den Tod vieler Millionen Menschen zu verantworten.

Und Maos Rolle verdeutlicht eben auch, wie Politiker den Bezug zur Realität verlieren, wie sie sich als kultisch verehrte Herrscher zelebrieren können, wenn sie nicht von Parlamenten überwacht werden. Es gab etliche Lieder und Bilder, in denen Mao sich von seinem Volk feiern lassen hat – ähnlich wie es bei Stalin oder Nicolae Georgescu war. Mao ist 1976 gestorben, und seine Nachfolger haben aus Maos Fehlentscheidungen gelernt und das Land in ökonomischen Fragen vorsichtig reformiert. Und gewiss hat Mao auch die chinesische Seele in der modernen Welt als eine selbstbewusste, mit einer eigenen Geschichte ausgestatteten Seele verankert.

