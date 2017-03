Sachbuch der Woche | Jan Mohnhaupt: "Der Zoo der Anderen"

Selbst die Vopos an der Zonengrenze hatten in diesem Fall keine Argumente, den Ostberlinern die Fahrt in den Westen zu verbieten. Aber natürlich wurmte es die DDR-Regierung, dass sie der Bevölkerung keinen eigenen Berliner Zoo bieten konnte. Schließlich holte sie sich einen Leipziger in die Hauptstadt: Heinrich Dathe. Der sollte den modernsten und größten Tierpark der Welt bauen, damit die DDR behaupten konnte, schaut her, nicht nur in der sozialistischen Produktion sind wir Spitze, sondern auch in der Tiergärtnerei.