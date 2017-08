Sachbuch der Woche | Lesley M.M. Blume: "Und alle benehmen sich daneben"

Aber trotzdem - und das macht die Autorin Lesley M.M. Blume von der ersten Zeile ihres Buches an klar - ist Hemingway bis heute eine spannende Figur geblieben. Man kann an ihm eben nicht nur literaturwissenschaftliche Untersuchungen zur Short Story oder zum Roman exerzieren, man kann nicht nur archaische Rollenmodelle des schreibenden Supermachos kristallklar herausarbeiten. Ernest Miller Hemingway eignet sich noch für ein paar andere Untersuchungen.



Am wichtigsten vielleicht: Blume nutzt den Mythos Hemingway vor allem, um ein Buch über den Literaturbetrieb zu schreiben. Das mag aus dem heutigen Blickwinkel vielleicht sogar absurd klingen, wo sich der Apparat ja dank der modernen Kommunikationsmittel mitunter schon total verselbständigt hat. Man darf Ernest Miller Hemingway jedoch durchaus als einen der Vorreiter für das sehen, was wir heute als "Literaturbetrieb" bezeichnen.

Fesselnd geschrieben

Lesley M.M. Blume: "Und alle benehmen sich daneben. Wie Hemingway seine Legende erschuf" Bildrechte: DTV Der Titel der Biografie ist ein Zitat: "Und alle benehmen sich daneben, wenn man ihnen Gelegenheit dazu gibt". Jake Barnes sagt das in Hemingways Debütroman "The Sun Also Rises". Der Satz ist geradezu exemplarisch für das, was Blume auf 400 Seiten erzählt, es kommen dann nochmal 100 Seiten Fußnoten dazu. Doch man muss keine Angst haben, das Buch ist weder akademisch noch irgendwie holzhaltig. Die Autorin ist geschult darin, ihre Leser von der ersten Zeile an in den Bann zu ziehen.



Blume hat bisher vor allem für das "Wall Street Journal", für "Vanity Fair" und "Vogue" geschrieben, ist also eine Autorin, die mit Fakten gut zu unterhalten versteht und die auch gleich mit einer lustigen Geschichte einsteigt. Sie erinnert nämlich an eine "Vanity Fair"-Ausgabe aus dem Jahr 1934 mit einer Seite von Hemingway-Ausschneidekostümen: der Autor als Torrero, der sich an einem blutenden Stierkopf festhält; als Grübler in einem Pariser Café mit vier Weinflaschen auf dem Tisch, dem der Kellner bereits drei weitere Flaschen ranschleppt; oder als blutenden Kriegsveteran. Lesley Blume zeigt damit, wie der Autor schon 1934 ein medienwirksamer und wandlungsfähiger Entertainer war, dem es bereits vor Erscheinen seines ersten Romans 1926 gelungen war, sich zu inszenieren als "the up and coming star" des Literaturhimmels.

Den Hemingway-Kult selbst geschaffen

Hemingway hatte von 1921 bis 1927 als Korrespondent des Toronto Star und andere Zeitschriften in Paris alle wichtigen Autoren der Moderne kennengelernt, die damals dort Rang und Namen hatten: Gertrude Stein, Ezra Pound, James Joyce, T.S. Eliot und F.Scott Fitzgerald, der zum Freund und Gegenspieler werden sollte. Und genau auf diese Zeit konzentriert sich Lesley Blume: Auf die Zeit, als der junge, überaus charismatische Hemingway seinen Kult quasi selbst erschuf.

Hemingway fasziniert bis heute Bildrechte: MDR/Holger Lieberenz Als 1926 sein Debütroman "The Sun Also Rises" erschien, hatte Hemingway ein paar Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht und einen Kurzroman - aber auf sein Debüt schien die literarische Welt gewartet zu haben - dafür hatte Hemingway gesorgt. Das Buch wurde ein Welterfolg und die Bibel der sogenannten Lost Generation, ein Begriff den Hemingway für seine Helden erfindet und damit seine gesamte Generation und deren Traumata auf den Punkt bringt.



Indem sich Blume genau auf diese Zeit, also die 1920er-Jahre konzentriert und nicht etwa versucht, das ganze Leben Hemingways zu fassen, gestattet sie sich und damit dem Leser einen wirklich tiefen und intensiven Einblick in die Geschichte, wie Hemingway zu Hemingway wurde.

Es wurde schnell offensichtlich, dass der Appetit der Öffentlichkeit auf Hemingway selbst so groß war, wie der auf seine Bücher und er und sein PR-Team waren gern bereit diesem Wunsch zu entsprechen. Er stand für eine neuen Schriftstellertyp, intelligent und zugleich muskulös, weit entfernt von Proust und verstaubten, abgeschieden lebenden Autoren seiner Art. Lesley M.M. Blume

Schon in den 1920er-Jahren war Hemingway ein schlauer Strippenzieher, ein charismatischer Flaneur, einer, der Kontakte und Menschen genau zu nutzen verstand (man könnte vielleicht auch "auszunutzen" dazu sagen). Und er war ein Mann der Krisen, Wutausbrüche, Sauftouren und Zusammenbrüche. Er war es nur noch nicht so exzessiv und selbst- und fremdzerstörerisch wie in späteren Jahren.



Auch das führt Blume vor: wie er seinen Gönnern ihre Großzügigkeit oft heimzahlte, indem er sie später in Geschichten und Romanen verunglimpfte und karikierte. Hemingway ist nur charmant, wenn er ein Ziel hat, er ist meinungsfreudig und hat einen boshaften Witz. Das macht ihn interessant für alle, die nicht zum Ziel seiner Angriffe werden und die ihm nützlich erscheinen.

Kokurrenzdenken

Wenn kein Nutzen mehr zu sehen war, wenn Hemingway alles gelernt hatte von seinen Gönnern, ließ er diese schnell fallen. 1923, schreibt Blume, hatte Hemingway eine Schreibblockade, weil er einfach nicht den Durchbruch schaffte. Das trieb ihn fast in den Wahnsinn. Er hatte das Gefühl, dass jeden Monat irgendwo eine neue Geschichte seines Freundes und Rivalen F. Scott Fitzgerald erscheint während er gerade mal zwei kleine, in Paris ansässige, amerikanische Verlage zur Veröffentlichung seiner Skizzen und Kurzgeschichten überreden kann.



Das Blatt sollte sich jedoch später wenden: F.S. Fitzgerald war 1925 der Held mit "The Great Gatsby" und wurde weltweit gefeiert. Dann kam ein Jahr später "The Sun Also Rises" und Hemingway galt plötzlich als der neue Star der literarischen Welt. Hemingway schaffte es in den Jahren auch, sich so ziemlich mit allen zu überwerfen.



Gefeiert wurde Hemingway für eine neue Tonalität, für die Literatur das getan zu haben, was Picasso und die Kubisten für die Malerei getan hatten. Hemingways Ziel, sich von seinen amerikanischen Kollegen nicht nur abzugrenzen, sondern sie weit hinter sich zu lassen - das gelingt ihm in den Jahren, die Blume in ihrem Buch beschreibt.

Diese Vorgeschichte zum großen Roman 'The Sun Also Rises' liest sich spannend wie ein Krimi, man erfährt wirklich alles über die Zeit, die Hintergründe, die Roman-Figuren und die Menschen, die für die Figuren Pate standen. In einem Epilog gibt es dann noch einen kurzen Abriss darüber, was aus den realen Figuren geworden ist. - Was aus Ernest Hemingway wurde ist bekannt. Stefan Maelck

Angaben zum Sachbuch Lesley M.M. Blume: "Und alle benehmen sich daneben"

Wie Hemingway seine Legende erschuf

Aus dem amerikanischen Englisch von Jochen Stremmel

528 Seiten, 24 Euro

dtv Literatur

ISBN 978-3-423-28109-6

Auch als E-Book erhältlich