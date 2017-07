Dem Autor dieses Buches, Lutz C. Kleveman, graut vor dem Gedanken, Lemberg könne es so ergehen wie Krakau, Belgrad, Budapest, Prag – Städte in Ost-Mittel-Europa, die, wie er findet, nur noch als Kulisse dienen für Partys und Besäufnis-Touren von Easy-Jet-Touristen. Kleveman wünscht sich, wenigstens in Lemberg mögen Fremde eher achtsam und respektvoll durch die Straßen laufen.

Ein frommer Wunsch? Vielleicht. Doch nach der Lektüre dieses Buches wird man diesen Wunsch unbedingt teilen!

Wie haben Lemberger einst zusammengelebt?

Lemberg in den 1930er-Jahren Bildrechte: imago/Arkivi Kleveman nimmt seinen Leser an die Hand, genauer: er läuft vorneweg durch Lemberg, nimmt staunend zur Kenntnis, dass die alte Stadt die großen Brüche des 20. Jahrhunderts weitgehend unbeschadet überstanden hat. Er steigt voller Entdecker-Freude zur Zitadelle hinauf und wieder hinab, zieht über Boulevards und Plätze, besucht Bibliotheken und Kaffeehäuser, er macht sich Gedanken über Heile-Welt-Folklore, die orangene Revolution und kernige Typen vom Schwarzen Block, er betrachtet die Oberfläche der Stadt, ihr Jugend-Stil-Dekor, die barocken Fassaden – und er stellt Fragen: Wie haben Ukrainer, Polen, Juden, Armenier hinter und vor diesen Fassaden zusammengelebt?



Er sucht Antwort in Archiven, liest Biografien und spricht mit alten Einwohnern der Stadt, deren Erinnerungen an Krieg, an Flucht und Vertreibung auf bestürzende Weise auseinander gehen – je nachdem, auf welcher Seite sie einst standen. Zu Zeiten der Habsburger haben Ukrainer, Polen, Juden, Armenier und Deutsche noch einträchtig in der Stadt gelebt. Das sei kein Paradies gewesen, so Kleveman, anders als manche literarische Verklärung es gelegentlich habe glauben machen wollen.

Im Krieg: fast die gesamte Einwohnerschaft ausgelöscht

Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen Bildrechte: Aufbau Verlag Die Vielvölker-"Subjekte" der Habsburger Monarchie wurden eingeschworen allein auf den Kaiser, Nationalitäten-Fragen blieben ungeklärt, doch Rivalitäten und Konflikte wurden immer noch ausbalanciert oder glattgebügelt von der kaiserlichen Beamtenschaft. Und wenn das nicht reichte, stand immer noch die kaiserliche Garde Gewehr bei Fuß.



Im historischen Panorama Klevemans kamen die Nationalitäten in Lemberg also irgendwie miteinander aus, den ersten großen Krieg im 20. Jahrhundert überstand die Stadtgesellschaft noch, Kultur und Wissenschaft blühten in der Zwischenkriegszeit sogar noch einmal kräftig auf – bis Massenmord und Vertreibung, erst durch die Rote Armee, dann durch die Nazis, dieser kosmopolitischen Welt ein Ende setzte. 90 Prozent der gesamten Einwohnerschaft waren verschwunden. Die Mitte Europas: auf einen Schlag ausgelöscht!

Man spürt, wie Kleveman geradezu benommen ist von seinen Recherchen zu den Pogromen im Sommer 1941, als ein Mob in Lemberg Jagd machte auf die Juden der Stadt, angefeuert von den Nazis.

Seitdem ich erfahren habe, was da in Lemberg geschehen ist, gehe ich mit anderen Augen durch die scheinbar schönen Straßen der Stadt. Entzaubert kommen sie mir vor. Lutz C. Kleveman in seinem Buch

Erinnerungen an die Vergangenheit? Nur wenn es passt

Das historische Zentrum von Lemberg ist seit 1998 UNESCO-Weltkulturerbe Bildrechte: dpa Am liebsten möchte der Autor so manchem vergessenen Lemberger ein Denkmal setzen. Was ihm besonders aufstößt: dass es zwar viele Denkmale gibt für ukrainischen Nationalisten, die an der Seite der Nazis zahllose Verbrechen verübten – aber so gut wie nirgends einen Hinweis auf die Pogrome, ebenso wenig auf ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene mitten in der Stadt, das zehntausende Insassen nicht überlebten. Und diese Geschichts-Vergessenheit, von Geschichts-Klitterung zu schweigen, die setzt dem Autor zu.



Eben nicht nur auf Fassaden schauen wie auf hübsche, aber geschichtslose Kulisse – sich vielmehr Fragen stellen, um so besser zu verstehen, wie schwierig es sein kann, Nachbarschaft zu leben, und wie bereichernd Nachbarschaft in Lemberg lange Zeit war.

In Lemberg ging das alte Europa unter. Die Mitte des Kontinents wurde zu einem schwarzen Loch, um danach in Vergessenheit zu geraten. Lutz C. Kleveman in seinem Buch

Klevemans Anliegen ist, Lemberg aus diesem Loch wieder herauszuholen. Es wäre ein Akt der Ehrerbietung – und es ließe uns zugleich die Wurzeln manch aktueller Konflikte begreifen. Kleveman selbst leistet dazu mit diesem Buch einen überaus wichtigen Beitrag.

Angaben zum Buch Lutz C. Kleveman: "Lemberg. Die vergessene Mitte Europas"

315 Seiten, gebunden, mit 39 Abbildungen

Aufbau Verlag

ISBN: 978-3-351-03668-3