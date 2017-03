In diesem Sachbuch geht es zur Sache. Hinter den unterschiedlichsten Türen: Graffitti-verschmierten Stahltüren, einfachen Altbaueingängen, Portalen mit Berliner Winkebär davor, pink angeleuchteten Laufhausklappen, Containertoren, Autotüren, Kiefernholzverschlägen.



Die rot lackierte Tür eines Sexshops in Bremen, für die damals elfjährige Autorin ein Ort der Geheimnisse und Heimlichkeiten, ist das Entrée für eine Neugier, die Nora Bossong nie wieder losgelassen hat, und der sie – mittlerweile gewandt im Handwerk der literarischen Reportage und des Essays – fünfundzwanzig Jahre später auf ihre eigene Art nachgibt. Sie macht sich daran, Türen ins Rotlicht zu suchen und zu öffnen, nicht nur einen Spalt zu schaffen für einen verstohlenen Blick, sondern tatsächlich einzutreten in eine Welt, die sie sich und dem Leser, der Leserin erschreibt.

Über die künstliche Ah!Oh!Ja!-Anteilnahme

Erotik ist nicht in die Jahre gekommen wie so manches Fachgeschäft für Ehehygiene, Erotik ist perfektioniert, optimiert worden. Gleich einer der ersten Orte, an den Nora Bossong auf ihrer Recherche führt, macht das mehr als deutlich: die Berliner Sexmesse "Venus", Fachmesse für sogenanntes Adult Entertainment. Hier mag man Spielzeug allerdings höchstens noch die handgedrechselten Holzdildos nennen, der Rest ist hochtechnisierte Vibration, es gibt Schaltpulte für SM-Anlagen und jede Menge abwaschbare Plastikobjekte.



Die Autorin beschreibt enthaarte straffe Glanzkörper, gebräunt und jederzeit bereit sich in alle möglichen Öffnungen unter künstlicher Ah!Oh!Ja!-Anteilnahme penetrieren und fotografieren zu lassen. Und auf der Konsumentenseite bemerkt sie Besucher, die weit unscheinbarer und unaufgeregter erscheinen als jene Besucher, die Bossong von den anderen Messen kennt, die sie normalerweise besucht: die Buchmessen.

Eine junge Frau in handgestricktem Pullover hält Händchen mit ihrem Freund und blickt konzentriert zur Bühne hinauf. Ein etwas älteres Pärchen, so unauffällig wie zwei nebeneinander abgestellte Kleinwagen in einer Vorortsiedlung, blättert in einem Katalog und unterhält sich über neue Vibratorenmodelle. Auszug aus dem Buch "Rotlicht"