1970 in Neu-Delhi geboren, ging Siddhartha Mukherjee zum Medizin-Studium in die USA, wo er sich von Anfang an für die Genforschung interessierte. Unter anderem deshalb, weil er wissen wollte, welchen Einfluss Gene auf Krebszellen haben. Und Krebs stand auch im Mittelpunkt seines ersten Buches, mit dem er 2010 auf einen Schlag bekannt wurde und für das er den Pulitzerpreis bekam: "Der König aller Krankheiten. Krebs. Eine Biografie". Heute lebt Siddhartha Mukherjee in New York und arbeitet als Arzt in der Krebs- und Stammzellenforschung. Dafür, dass er nun ein Buch über Gene geschrieben hat, gibt es nicht nur berufliche, sondern auch private Gründe.

Eine sehr persönliche Geschichte

Wissenschaftler, Arzt und Pulitzer-Preisträger: Siddhartha Mukherjee Bildrechte: dpa Gleich zu Beginn des Buches erzählt Siddhartha Mukherjee, wie er gemeinsam mit seinem Vater seinen Cousin Moni in einer indischen Psychiatrie besucht. Denn dieser Cousin leidet an Schizophrenie, so wie auch einige von Mukherjees Vorfahren an dieser Krankheit gelitten haben. Es scheint sich also um eine Erbkrankheit zu handeln, die man sich lange nicht erklären konnte.



Indem Mukherjee von seiner Familie erzählt, nimmt er uns an die Hand und führt uns elegant an sein umfangreiches Projekt heran: Die spannende Geschichte der Genforschung.

Am Anfang: Mendel und Darwin

Schon in den ersten Kapiteln, wenn Mukherjee die Anfänge der Genforschung betrachtet, beweist sich sein großes erzählerisches Talent. Denn er referiert nicht einfach, was Gregor Mendel herausgefunden hat, sondern präsentiert uns diesen Mann sehr plastisch als kleinen, untersetzten und kurzsichtigen Bauernsohn aus Schlesien, der 1843 in ein Kloster in Brünn eintritt und sich jahrelang mit Hingabe der Kreuzung von Erbsen widmet. Und das, während Charles Darwin einige Jahre zuvor sich bereits wunderte, warum es auf Tahiti Vogelarten gab, die es woanders nicht gab.



Und so erzählt dieses Buch vor allem auch von besonderen Menschen, die sich mit Leidenschaft und Ausdauer der Artenvielfalt widmen und davon, wie jeder dieser Forscher unabhängig voneinander ein Puzzleteil zur Genetik hinzufügt. Obwohl man es auf den ersten Blick mit einem sehr abstrakten Thema zu tun hat, macht diese Perspektive das Buch ungemein lebendig.

Das Buch des Menschen in 23 Kapiteln

"Das Gen" ist im S. Fischer Verlag erschienen. Bildrechte: S. Fischer Verlag Natürlich gibt es in diesem Buch auch Absätze, die sehr ins Detail gehen, wenn Mukherjee uns beispielsweise Regulation, Replikation und Rekombination oder die Funktion von Proteinen, Glukose und Laktose erklärt. Um dem zu folgen, muss man wach und konzentriert sein, doch Genetik wird schließlich auch für Laien verständlich, wenn Mukherjee ein simples Gleichnis aufstellt. Das Genom, also die Gesamtheit aller Gene, nennt er "Das Buch des Menschen in 23 Kapiteln". Die Kapitel stehen für die 23 Chromosomenpaare, das ganze Buch jedoch besteht aus ungefähr 3,2 Milliarden Buchstaben – und zwar nur aus A, G, C und T. Würde man dieses Buch ausdrucken, hätte es 1,5 Millionen Seiten. Die wichtigste Botschaft jenseits der Superlative: Das Gen ist bereit, sich weiterzuentwickeln und voller Ablagerungen aus der Vergangenheit. Damit schließt sich der Kreis zu unseren Vorfahren und gleichzeitig ist klar, man kann diese Gene beeinflussen.

Nutzen und Gefahren

Siddhartha Mukherjee erzählt nicht nur die Geschichte der Genetik, sondern geht auch auf gesellschaftlichen Nutzen und Gefahren ein. Er beschreibt, wie die nationalsozialistische Eugenik die Genforschung missbraucht hat, wie Gendiagnose in den USA der 70er-Jahre zu einer medizinischen Industrie wurde und wie Genforscher heute vom neuen Menschen träumen, der nie krank wird und keine Verbrechen begeht. Wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis man menschliche Embryonen genetisch so verändern kann, dass ein vermeintliches Wunschkind herauskommt.



Mukherjee beschließt sein umfangreiches Buch deshalb auch mit einem Blick in die Zukunft und fordert ein Manifest für eine postgenomische Welt, in dem der Umgang mit unserer Erbinformation festgelegt wird und das ethische Grenzen setzt. Und so ist dieses Buch eines, für das man zwar etwas Ausdauer mitbringen muss, bei dem man am Ende aber wieder etwas besser verstanden hat, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum wir so sind wie wir sind.

Angaben zum Sachbuch Siddhartha Mukherjee: "Das Gen. Eine sehr persönliche Geschichte"

Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff

768 Seiten, gebunden

S. Fischer Verlag, 2017

ISBN: 978-3-10-002271-4

26,00 Euro