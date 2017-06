Sachbuch der Woche | Susanne Schädlich: "Briefe ohne Unterschrift. Wie eine BBC-Sendung die DDR herausforderte" Als die BBC DDR-Bürger zu Wort kommen ließ

Es war ein Spagat, den viele DDR-Bürger gut beherrschten, den zwischen behaupteter und tatsächlicher Wirklichkeit, zwischen verordneter Staatsmeinung und Alltagsleben. Ihrem Frust darüber machten viele im Privaten Luft, manche aber suchten auch die Öffentlichkeit, zum Beispiel in Leserbriefen an die westdeutsche Presse. Dass DDR-Bürger auch an die BBC schrieben, war jedoch bisher weniger bekannt. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Susanne Schädlich hat die ungewöhnliche Geschichte der Sendung aufgeschrieben.

von Bettina Baltschev