Sachbuch der Woche | Ursula Weidenfeld: "Regierung ohne Volk" Merkels Führungsstil: Eine Gefahr für die Demokratie?

Deutschland wird nun schon seit zwölf Jahren von Angela Merkel regiert. Zur Bundestagswahl im September will die Kanzlerin erneut antreten. Ihre Chancen stehen gut. Denn die Wähler verbinden mit ihr Verlässlichkeit und Stabilität. Das ist viel Wert in unruhigen Zeiten. Unter ihrer Führung ist die Arbeitslosigkeit gesunken, brummt die Wirtschaft und sprudeln die Steuern. Es könnte also alles gut sein. - Ist es aber nicht! Denn so paradox es klingt: Trotz der Erfolge schwindet der Rückhalt bei den Bürgern. Viele sind frustriert und gehen nicht mehr zur Wahl. Ein Phänomen, über das die Journalistin Ursula Weidenfeld ein aufschlussreiches Buch geschrieben hat.

von Sven Kochale, MDR KULTUR-Sachbuchkritiker