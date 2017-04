Sachbuch der Woche | Werner Biermann: "Konrad Adenauer - Ein Jahrhundertleben"

"Do jitt et nix zu krische!" - das waren vor 50 Jahren die letzten Worte von Konrad Adenauer. Ins hochdeutsch übersetzt: Da gibt es nichts weinen (wenn ich jetzt von der Welt Abschied nehme). Das ist eines der vielen Bonmots von Konrad Adenauer, nach dem eine ganze Ära benannt ist. Kein anderer Politiker hat die alte Bundesrepublik derart geprägt. Eine Jahrhundertfigur der deutschen Geschichte, über die jetzt eine neue Biografie von dem Autor und Filmemacher Werner Biermann vorliegt.

Tatsächlich hat das Leben von Konrad Adenauer romanhafte Züge. Es ist eine unglaublich klingende Geschichte: der Aufstieg zu Kaiser Wilhelms Zeiten aus den spartanischen Verhältnissen eines kleinen Kölner Beamten-Milieus, die Einheirat in großbürgerliche Kreise, sein Werdegang als Oberbürgermeister und zu einem der angesehensten Politiker der Weimarer Republik, dann die Absetzung und der tiefe Fall während der Nazizeit und schließlich nach dem Krieg die Rückkehr in die Politik, 1949 die Wahl zum Bundeskanzler der jungen Westrepublik, die er dann 14 Jahre lang prägen wird. Als großes bleibendes Verdienst sehen die Historiker vor allem die Westintegration der alten Bundesrepublik und die Aussöhnung mit Frankreich. Biermann legt in seinem Buch auch Wert auf die sozialstaatlichen Projekte, die Adenauer auch gegen die Widerstände in der eigenen Partei, der CDU/CSU, durchgesetzt hat. Dazu zählt der Lastenausgleich zugunsten der Flüchtlinge aus den Ostgebieten ebenso wie die Rentenreform aus dem Jahre 1957, die das Rentensystem auf eine völlig neue Grundlage stellte.

Reproduktion eines historischen Wahlplakats der CDU mit dem Konterfei von Konrad Adenauer Bildrechte: IMAGO

Die Qualität der neuen Biografie liegt in erster Linie im Erzählerischen. Es ist eine Art Entwicklungsroman, den uns Biermann schildert. Biermann betont vor allem die Prägung durch den Vater, der sich aus eigner Kraft und mit eiserner Disziplin vom Stallburschen zum preußischen Kanzleirat hochgearbeitet hatte. Und der alte Adenauer impfte auch seinem Sohn den unbedingten Willen zum gesellschaftlichen Aufstieg ein.



Dieses kleinbürgerliche, katholische Milieu ist der Ausgangspunkt, von dem sich Adenauer im Laufe seines Lebens stetig emanzipiert - freilich ohne die Prägung jemals abzuschütteln. So strebt er nach Reichtum und Geltung, so wie es der Vater ihm auf den Weg gegeben hat. Gleichzeit hat Adenauer seine ideellen, demokratischen und rechtstaatlichen Grundätze, die er beharrlich verfolgt. Das zeigt sich exemplarisch, als die Engländer 1945 kurz nach Kriegsende bei ihm zu Hause in Rhöndorf auftauchen und ihn als Bürgermeister von Köln wieder einsetzen wollen. Adenauer lehnt erst einmal ab, was die englischen Offiziere sehr erstaunt.