Hararis Grundthesen: Der Homo Sapiens, der in den letzten Jahrtausenden der Welt seinen Stempel aufgedrückt hat, ist dabei, von der Bühne abzutreten. Die Zukunft gehört den Algorithmen. Hochleistungsfähige Computerprogramme übernehmen die Herrschaft über das öffentliche und private Leben. Google und Facebook wissen heute teilweise schon mehr über den Einzelnen als dieser selbst. Ohnehin hätten die Biologen den "freien Willen" längst als Fiktion entlarvt. "Was sind Empfindungen, Gefühle und Wünsche anderes als Algorithmen!", sagen Naturwissenschaftler.

Yuval Noah Harari Bildrechte: IMAGO Mehr und mehr fügt sich der Mensch in einen weltumspannenden und allmächtigen Datenstrom. Derweil arbeiten Mediziner und Biologen daran, die Grenze zwischen Computer und Mensch aufzuheben. Heute schon werden computergesteuerte Gliedmaßen, Softwareimplantate oder gehirnstimulierende Apparaturen erprobt. So entsteht eine neue Spezies, die den alten humanistischen Traum nach ewigem Leben, nach beständigem Glück und gottgleicher Allmacht verwirklicht. Den Traum vom Übermenschen werden sich womöglich aber nur wenige Reiche leisten können. Was aber geschieht dann mit dem Rest der Menschheit, fragt Harari, die sich von den neuen Cyberkreaturen genau so weit unterscheiden wie der Homo Erectus vom Homo Sapiens.

Interview mit Yuval Noah Harari:

(Antonio Pellegrino vom Bayrischen Rundfunk war im Gespräch mit dem Autor von "Homo Deus")

Herr Harari, Lassen Sie uns über die neue Agenda des Menschen im 21. Jahrhundert sprechen. Welche Ziele hat er sich gesetzt?

Yuval Noah Harari: "Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen" Bildrechte: C.H. Beck Das große Ziel der Menschen im 21. Jahrhundert wird sein, Menschen zu Göttern zu machen. Und das meine ich wörtlich. Wir sind dabei, uns göttliche Fähigkeiten anzueignen. In der Bibel kann Gott Tiere, Pflanzen und Menschen nach seinen Wünschen schaffen. Mit Biotechnologie, der Gentechnik und mit künstlicher Intelligenz haben wir nun auch diese Macht. Wir gestalten und schaffen neue Lebewesen.



Die wichtigsten Produkte des 21. Jahrhunderts werden keine Textilien, Waffen oder Autos sein, sondern Körper, Gehirne und Gedächtnisse. Eine der großen Gefahren dabei ist, dass es das erste Mal möglich ist, dass eine wirtschaftliche Ungleichheit auch eine biologische oder körperliche Ungleichheit bedeutet. Bisher hatten die Reichen oder Adel zwar alle Arten von Privilegien und politischer Rechte, aber sie hatten die gleichen Körper und Hirne wie jeder andere. Es gab keinen biologischen Unterschied zwischen dem König und einem Bauern.



Schon in einigen Jahrzehnten kann es möglich sein, Menschen zu Über-Menschen zu machen. In den ersten Generationen wird das allerdings sehr teuer sein. Deswegen könnte sich die Menschheit in biologische Kasten aufspalten. Und dann müssten wir nicht nur mit einem wirtschaftlichen Ungleichgewicht umgehen, sondern auch mit einem biologischen.

In ihrem Buch beschreiben sie die neue Kaste als 'nutzlose Menschen'.

In dem Moment, da wir Über-Menschen schaffen können, könnten die meisten Menschen Teil einer nutzlosen Klasse werden. Das meint Menschen, die keinen wirtschaftlichen oder militärischen Wert haben. Und die nichts besser als Computer können, denn künstliche Intelligenz übertrifft uns bald in mehr und mehr Aufgaben. Das heißt, Milliarden von Menschen werden aus dem Arbeitsmarkt verdrängt.

Aber was kann man mit diesen Menschen machen? Werden sie die neuen Sklaven?

Nein, weil Sklaven notwendig sind. Man braucht sie, um Tempel, Straßen und Brücken zu bauen. Die neue nutzlose Klasse kann nichts besser als eine künstliche Intelligenz oder ein Roboter oder ein Auto, das sich selbst steuert.

Die Gefahr hier ist, dass der Staat oder die Elite sich nicht mehr um die Gesundheit und die Ausbildung dieser Klasse kümmert. Im 20. Jahrhundert haben Regierungen große Bildungs- und Sozialsysteme aufgebaut, in Demokratien genauso wie in Diktaturen. Sogar in Deutschland unter den Nationalsozialisten. Sie wussten, wenn sie eine starke Wirtschaft und eine starke Armee wollten, dann brauchten sie Millionen von Deutschen, um als Soldaten oder als Arbeiter zu dienen.

Im 21. Jahrhundert, wenn Menschen keinen militärischen oder wirtschaftlichen Wert mehr haben, könnte der Staat aufhören, in diese Systeme zu investieren. Das könnte fatale Folge haben, vor allem in unterentwickelten Ländern.

Wie nah ist der "Homo Deus", der nach dem "Homo Errectus", "Homo Sapiens" und dem "Homo Economicus" kommt, mit all seinen genetischen und biotechnischen Verbesserungen?

Es wird nicht in den nächsten zehn Jahren passieren. Aber wahrscheinlich in einem oder zwei Jahrhunderten. In dieser Zeit könnte der Homo sapiens verschwinden und die Erde wird von völlig anderen Lebewesen beherrscht. Also von Wesen, die sich von uns so unterscheiden wie wir vom Neandertaler oder von Schimpansen. Mit der Hilfe der Biotechnologie und der künstlichen Intelligenz werden wir neue Wesen erschaffen.

Heißt das in der Konsequenz, dass Daten die neue Religion bestimmen?

Ja, Religionen haben sich schon immer nach den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen ausgerichtet. Sie haben versprochen, dass Gott ihnen hilft, Unsterblichkeit zu erlangen. Nun können die Gentechnik und moderne Maschinen das Versprechen von Unsterblichkeit erfüllen.

Ich glaube also nicht, dass die Religion verschwindet. Es wird einfach eine neue Form der Religion geben: eine Art Techno-Religion. Sie wird auf Technologie basieren und nicht auf dem Glauben an himmlische Wesen. Und sie wird all die alten beinhalten können. Der spannendste Ort für die Religion im 21. Jahrhundert ist nicht der Mittlere Osten, es ist das Silicon Valley.

Müssen wir uns vor diesen Entwicklungen fürchten?

Ja, so wie jede große Revolution hat auch diese positive Potentiale und negative. Wir können aber nicht vor ihr davonlaufen. Man kann die Forschung nicht aufhalten. Aber einigen Einfluss auf die Richtung, die die Entwicklungen in Zukunft nehmen, haben wir schon.

Welche Art von Einfluss?

Wir können entscheiden, was wir mit den neuen Technologien anfangen. Denken Sie daran, wie wir Tiere in der Landwirtschaft behandeln. Gerade werden Milliarden von Tieren auf eine furchtbare Art behandelt. Auch wenn Sie Gefühle haben und Schmerz spüren, behandeln wir sie so, als wären sie Maschinen.

"Clean Meat" könnte moralische Probleme lösen Bildrechte: IMAGO Biotechnologie kann Tiere hervorbringen, die noch mehr Milch oder Fleisch produzieren und nicht leiden müssen. Biotechnologie kann helfen, so genanntes "Clean Meat" zu erzeugen. Also Fleisch, das aus Zellen wächst. Wenn man ein Steak möchte, dann braucht man kein Rind züchten und bringt es dann um, sondern man erzeugt es einfach im Labor.



Das passiert schon seit vier Jahren. Es gibt eine Firma, die solches Fleisch herstellt. Sie produziert Hamburger, die auf diese Weise entstehen. Pro Hamburger kostet das 11 Dollar. Es ist noch teurer. Aber wenn wir mehr Geld investieren, können wir auf lange Sicht mehr Fleisch aus Zellen gewinnen als aus Tieren. Diese Wahl haben wir.

Einige Entscheidungen haben weltweiten Einfluss. Wenn die künstliche Intelligenz Menschen aus dem Arbeitsmarkt verdrängt, passiert das nicht nur in Deutschland, es passiert auch in Bangladesch. Millionen von Menschen verdienen ihr Geld, indem Sie T-Shirts herstellen. Wenn Roboter oder 3D-Drucker das günstiger erledigen können, verlieren diese Menschen ihre Arbeit. Die Menschen in Bangladesch sollten also mindestens so besorgt sein um die künstliche Intelligenz wie die Deutschen.

In den letzten Jahrzehnten ist die Gewalt drastisch zurückgegangen und die Kooperation hat zugenommen. Seit dem letzten Jahr gibt es eine rückläufige Entwicklung, die sich gegen Zusammenarbeit richtet. Und das ist gefährlich, denke ich. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass Menschen gemeinsam Probleme und Gefahren überwinden können. Das machen sie nicht immer, aber sie können das.

Die gute Nachricht ist: die Zukunft steht noch nicht fest. Wir können die gleiche Technik benutzen, um verschiedene Arten von Gesellschaften zu entwickeln. Wenn Sie sich das 20. Jahrhundert anschauen, dann konnten wir Züge, Elektrizität und das Radio dazu benutzen, um kommunistische Diktaturen oder faschistische Regime aufzubauen - oder eben freiheitliche Demokratien. Nazi-Deutschland, die DDR und später die Bundesrepublik haben die gleichen Technologien genutzt, aber auf unterschiedliche Weise.

Es liegt also an uns. Auch im 21. Jahrhundert. Uns werden Biotechnologie und künstliche Intelligenz zur Verfügung stehen, so viel steht fest. Was wir damit machen, bestimmen wir. Zumindest noch.

Wir sind also Götter?

Ja, in dieser Hinsicht sind wir Götter auf dem Planeten Erde. Die Zukunft des Lebens auf diesem Planeten hängt von uns ab.