Stefan Klein: 'Das All und das Nichts – von der Schönheit des Universums'

Klein verweist etwa auf die so gern als übermächtige Maschinenhirne angeführten Schachcomputer, die aber auch nur ewige Anfänger sind. Denn der Computer kann summen und rechnen wie er will, auch er kann nur einen Bruchteil aller möglich Varianten des Spielverlaufs erfassen. Zufällig, so schreibt Klein, entspricht die Datenmenge, die sämtliche im Weltall existierenden Teilchen aufnehmen könnten, in etwa der Zahl der möglichen Spielverläufe im Schach. Man bräuchte also die gesamte Materie des Weltraums, um alle möglichen Schachspiel-Verläufe aufzuzeichnen! Dieser Reichtum an Möglichkeiten, ist wiederum noch übersichtlich im Vergleich zu dem, was an Variationen des Wetters möglich ist. Es ist also schlichtweg normal, dass der Wetterbericht oft falsch voraussagt, weil eben die Dynamik in der Atmosphäre von keinem Computer der Welt umfassend berechnet werden kann. Trotz aller Wissenschaft: Der poetische Moment, ohne Schirm in den Regen zu tappen, bleibt uns erhalten.