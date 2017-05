Was hilft gegen die Angst, gegen eine feindselige Umwelt, gegen die Traurigkeit? Der junge Conor findet es heraus: die Kraft der Geschichten. Seine Mutter (sehr anrührend: Felicity Jones) leidet an tödlichem Krebs, der Vater hat ihn verlassen, die Mitschüler mobben ihn und die Großmutter (Sigourney Weaver) ist kalt und verständnislos. Doch dann verwandelt sich Nacht für Nacht der riesige Baum vor dem Fenster in ein holziges Monster aus verschlungenen Wurzeln und Ästen, dringt mit destruktiver Kraft in Conners Welt ein, laut, polternd und herausfordernd, doch mit der wunderbaren Gabe gesegnet, Geschichten zu erzählen, die den Jungen trösten und ihm helfen, sein Schicksal anzunehmen.