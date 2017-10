Die Familienmitglieder in diesem Film werden den Sommer im Jahre 1976 niemals vergessen. Sie haben sich auf dem Grundstück der verstorbenen Urgroßmutter versammelt, um zu beraten, was mit den dort stehenden Sommerhäusern geschehen soll – weiter nutzen oder verkaufen? Bei diesem Treffen stehen freundliche Banalitäten neben tiefen, tragischen, alten Konflikten und am Ende wird nichts mehr sein wie es war.