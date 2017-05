In die lebendige Musikszene von Austin, Texas führt uns der ewige Geheimniskrämer des angestrengten Kunstkinos, Terence Malick, in seinem neuen Film, der so mausetot wirkt wie ein versteinerter Dino-Knochen. Umkreist von einer manieriert verkanteten Kamera leiden seine im Dreieck liebenden Figuren, der mächtige Manager (Michael Fassbender) und die beiden Musiker (gespielt von Rooney Mara und Ryan Gosling) an der furchtbaren Oberflächlichkeit ihres Lebens.



Nervende Off-Kommentare sollen dem beliebigen Bilderreigen einen Sinn aufdrücken. Das Mitgefühl für diese am Nichts leidenden Menschen der reichen, westlichen Welt, in ihren lichtdurchfluteten Villen in traumhafter Landschaft, hält sich in Grenzen. Sinnfrei tauchen immer wieder Rockstars wie Iggy Pop oder Patty Smith auf, was so eitel wirkt wie eine stolz präsentierte Trophäensammlung. Terrence Malick, einst ein innovativer Filmemacher, vollbringt hier immerhin das Wunder, die vollkommen inhaltsleere Präsentation seiner vorigen Arbeiten wie "Knight of Cups" noch einmal zu steigern, mit einer unfassbar kitschigen Aussteiger-Botschaft am Ende, die den unverfrorenen Zumutungen dieses Films die Krone aufsetzt.