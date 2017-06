Angaben zum Buch Sarah Crossan: "Eins"

Übersetzung von Cordula Setsman

Gebundene Ausgabe: Mixtvision

424 Seiten

ab 14 Jahren

ISBN: 978-3-9585-4057-6

Tierisch unterhaltsam - Buchtipps in Kürze

Bildrechte: Gerstenberg Drei ganz unterschiedliche Bilderbücher für die Jüngsten stellt MDR KULTUR-Redakteurin Britta Selle in den Buchtipps vor. Hier spielen Tiere die Hauptrollen. Krokodil Klein-Egbert versucht verzweifelt einen heftigen Schluckauf loszuwerden. Im zweiten Buch schenkt der kleine Betrachter allein durchs Umblättern vielen Tieren die Freiheit und in der dritten Geschichte sind vergnügliche Rätsel versteckt, die nicht nur die Kinder kichern lassen.



Auch in seinem dritten, sehr vergnüglichen Buch "Wie war das?" fordert Illustrator Olivier Tallec die kleinen Betrachter heraus. Hier muss man erst einmal ganz genau hinschauen. Was haben die Figuren an, was steht drum herum, was machen sie gerade - um nach dem Umblättern eine scheinbar harmlose, aber unerwartete Frage beantworten zu können.



Ein Beispiel: Roger, ein kleiner Bär mit großem Kopf und langer Nase, steht mit ängstlichem Gesicht auf einem Sprungbrett. Er trägt eine blaue Schwimmbrille und eine rote Badekappe, die seine Ohren nicht plattdrückt. Seine Badehose ist gelb-rot gestreift. Unter ihm schwimmt ein Junge mit roter Badehose vorbei. Die Frage auf der anderen Seite lautet: Wie viele Zähne hat Roger?

Und so geht es kurzweilig-lustig das ganze Buch über weiter, manchmal ist das Antwortbild auch schon wieder der Ausgangspunkt für die nächste, überraschende Frage. Tallecs Buntstift-Bleistift-Gestalten sind knuffig und mit viel Charakter ausgestattet. Sie schauen verschmitzt, miesepetrig, ängstlich oder erstaunt. Sie kommen einfältig oder cool daher, mal als kleine Tiermonster, mal als Kinder. Immer findet der Betrachter ein herrliches, kleines Detail, über das er kichern kann, an dem sich eine Geschichte entspinnt. Dieses Bilderbuch ist ein amüsantes Ratespiel - für wirklich alle.

Angaben zum Buch Olivier Tallec: "Wie war das?"

Übersetzung: Miriam Zimmer

Gerstenberg Verlag

32 Seiten

ab drei Jahren

Bildrechte: Moritz Ganz ohne Worte, nur in vereinfachten, bunten Bildern erzählt Patrick George in seinen Minigeschichten von Tieren, die frei sein möchten. Hat George in seinem letzten Buch noch diverse Gegensätze dargestellt, geht es ihm in "Lass mich frei!" jetzt um Tierschutz, um Freiheit und Unfreiheit. Jede Geschichte wird auf einer Doppelseite gezeigt, dazwischen liegt immer eine Folie, mit deren Hilfe man beim Umblättern die Tiere in ihre natürliche Umgebung zurückbringt. Damit bestimmt der kleine Betrachter selbst, wo der Lebensraum des Tieres sein soll.



So befindet sich zum Beispiel ein kleiner Elefant auf der einen Seite im Zirkus, mitten im Rampenlicht auf seinem angewiesenen Sitzplatz. Blättert man nun die bedruckte Folie um, spaziert genau derselbe kleine Elefant plötzlich in Afrika seine Mutter am Schwanz haltend in Richtung Sonnenuntergang.

"Lass mich frei!" ist ein schlau gemachtes Bilderbuch, das die Kleinsten für Tierschutz sensibilisiert. Klar ist: Kinder lieben Tiere und empfinden Mitleid mit den dargestellten unfreien Tieren. Deshalb ist ihre Begeisterung groß, wenn sie die Tiere durch das bloße Folien-Umblättern schnell befreien. Tipp an die erwachsenen Mitbetrachter: Seien Sie auf jeden Fall für viele Gespräche mit kleinen, hartnäckigen Warum-Fragern gewappnet.

Angaben zum Buch Patrick George: "Lass mich frei!"

Moritz Verlag

54 Seiten

ab drei Jahren

Bildrechte: Lappan Ein hartnäckiger Schluckauf kann einen manchmal ziemlich lange quälen. Auch das kleine Egbert-Krokodil ist betroffen. Es liegt gerade faul im Tierpark-Gehege herum und lässt sich von den Zahnputz-Vögeln die Beißerchen pflegen. Da erschreckt ihn ein lauter Knall und er wird von einem Schluckauf geschüttelt, der gar nicht mehr aufhören will. Im Buch heißt es: "Immer wieder, immer mehr schmeißt es Egbert hin und her".



Und so fragt Egbert andere Tiere um Rat. Walross Wally rät: Luft anhalten, Maus Mick meint: viel Käse essen. Doch nichts hat den gewünschten Effekt, denn immer wieder ist zu lesen: "Erst eine Weile nix. Dann … HICKS!"

Ganz am Ende erst wird Egbert erlöst - Tierarzt Doktor Schlacht findet die doch recht ungewöhnliche Ursache. Christian Gutendorf hat die Geschichte um das kleine Krokodil Egbert und seinen Kampf gegen den Schluckauf in vergnüglichen, paarweisen Reimen verfasst.

Gar nichts hilft, nichts bringt ihn weiter.

Da, der Maki, plötzlich schreit er.

Egbert kriegt 'nen Wahnsinnsschreck –

Doch der Schluckauf ist nicht weg. Christian Gutendorf "Hicks! Ein Krokodil hat Schluckauf"

Die zum Teil comicartigen Illustrationen vergrößern den Lesespaß und transportieren Egberts wechselnde Gemütslage gekonnt – von verzweifelt zu hoffnungsvoll zu ärgerlich. Das kleine, dunkelgrüne Krokodil hat eine übergroße, lange Schnauze und tellerrunde Glubschaugen, was es so gar nicht mainstreammäßig niedlich aussehen lässt. Gutendorfs Bilderbuch ist eine sehr unterhaltsame Geschichte mit einem unerwarteten Ende, die Kinder in ihrer Lebenswelt abholt – und das voller Witz, Reimen und lustigen Bildern.