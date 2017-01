MDR KULTUR-Spezial: "Spielzimmer voller Worte. Verse, Gedichte und sprachliche Raffinessen für Kinder"

Dieses Bilderbuch erzählt die Geschichte vom kleinen, großäugigen Hasen Filou, der sich von den abschreckenden Gute-Nacht-Geschichten seiner Mutter über die böse, weite Welt nicht davon abhalten lässt, doch in der Ferne wilde, aufregende Abenteuer zu suchen. Ganz naiv und voller Tatendrang schlittert er dabei immer mal wieder an einer Katastrophe vorbei. Am Ende hat er einen Freund gefunden, der ihn sicher nach Hause zurückbringt. Dieses schön gestaltete Buch hat einige Raffinessen zu bieten. Bereits auf dem Cover ist eine zu entdecken: Schaltet man das Licht aus, tauchen aus der Dunkelheit leuchtende, abenteuerversprechende Krakenarme auf dem Buchdeckel auf.



Überhaupt ist dieses Buch so wunderbar gestaltet, dass es im letzten Jahr auch von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten, deutschen Kinder- und Jugendbücher ausgezeichnet worden ist. Die oft ins Türkis getauchten Illustrationen von Myléne Rigaudie sind herrlich spielerhaft und machen den munteren Trotz, die Naivität und den Wagemut des kleinen Hasen so richtig erfahrbar. Eine weitere Raffinesse ist, dass der Text in Reimen verfasst ist, die sich mitunter schnell dem kleinen Zuhörer einprägen: