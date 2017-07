George Orwell: "1984"

1949 veröffentlichte der britische Schriftsteller George Orwell seinen Klassiker "1984", in dem er auf beklemmende Weise das Leben in einem totalitären Überwachungsstaat beschwor. Christoph Gahl bearbeitete die bedrückende Vision, in der England Teil eines sozialistischen Machtblockes ist, 1977 im Auftrag von RIAS Berlin und SWF zu einem faszinierenden Audiospektakel, das durchweg für Nervenkitzel sorgt. Die Parts sind mit renommierten Schauspielern wie Ernst Jacobi, Angela Winkler und Helmut Käutner besetzt.

Bildrechte: DAV George Orwell: "1984" Hörspiel mit Ernst Jacobi, Angela Winkler, Dieter Borsche, Helmut Käutner u.v.a.

2 CDs, 1:59 Stunden

DAV, 2017

ISBN: 978-3-7424-0203-5

16,99 Euro

"In Zeiten des abnehmenden Lichts" – nach Eugen Ruge

Mit seinem autobiografischen Montageroman landete Eugen Ruge 2011 einen Bestseller. Das Werk, in dem er das Schicksal einer eng mit der DDR verknüpften Familie schilderte, wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und verkaufte sich rund 500.000 Mal. 2012 legte Leonhard Koppelmann die erste Hörspielbearbeitung vor. Jetzt folgt eine ebenso packende Hörspielvariante, die auf der spektakulären Verfilmung des Romans durch Matti Geschonneck beruht, die am 1. Juni 2017 mit Bruno Ganz in der Hauptrolle in den Kinos angelaufen ist.

Bildrechte: GoyaLIT "In Zeiten des abnehmenden Lichts" - Hörspiel zum Film nach dem gleichnamigen Roman von Eugen Ruge

Hörspiel mit Stephan Schad, Bruno Ganz, Hildegard Schmahl, Sylvester Groth u.v.a.

2 CDs, 1:54 Stunden

GoyaLIT, 2017

ISBN: 978-3-8337-3801-2

15,00 Euro

Edmund de Waal: "Der Hase mit den Bernsteinaugen"

Der britische Keramiker Edmund de Waal ist ein Nachfahre der berühmten jüdischen Bankiersfamilie Ephrussi, die Ende des 19. Jahrhunderts in Odessa, Paris und Wien maßgeblich die Geschäftswelt prägte. Anhand von 264 geerbten Netsukefiguren spürte der Künstler der Geschichte seiner Ahnen in einem Buch nach, das 2011 in deutscher Übersetzung im Zsolnay Verlag erschien und begeisterte Kritiken erhielt. Hanns Zischler hat das bejubelte Werk jetzt in einer gekürzten Fassung eingesprochen, die durch rhetorische Brillanz überzeugt.

Bildrechte: Audiobuch Verlag Edmund de Waal: "Der Hase mit den Bernsteinaugen" übersetzt von Brigitte Hilzensauer

Gekürzte Lesung mit Hanns Zischler

1 MP3-CD, 428 Minuten

Audiobuch Verlag, 2017

ISBN: 978-3-95862-042-1

19,95 Euro

Tuvia Tenenbom: "Allein unter Flüchtlingen"

Bereits mit seinem ersten Buch "Allein unter Deutschen" machte der israelisch-amerikanische Schriftsteller Tuvia Tenenbom von sich reden. Der Bericht über eine Reise durch die Bundesrepublik, die er auf Einladung des Rowohlt Verlages unternahm, dokumentierte unter anderem latent vorhandenen Antisemitismus. In seinem jüngsten Band, der gerade bei Suhrkamp herauskam, wandte Tenenbom sich einem brisanten Problem zu: Dem Flüchtlingszustrom. Stefan Krause, bekannt als Synchronsprecher, liest den Text mit großer emotionaler Beteiligung.

Bildrechte: John Verlag Tuvia Tenenbom: "Allein unter Flüchtlingen" Lesung mit Stefan Krause

2 MP3-CD-Digipack, 6:15 Stunden

John Verlag, 2017

ISBN: 978-3-942057-74-5

13,95 Euro