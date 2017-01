Unter Anleitung des bekannten Sachbuch-Autors und Psychologen Jonathan Haidt probierte Sagmeister drei Methoden aus: Meditation, Therapie, Medikamente. In diesem amüsanten, selbstironischen Film begleiten wir diese lange Suche nach dem Glück, über die auch eine witzige Ausstellung entstand. Naturgemäß ist das eine recht exhibitionistische Reise, Fans von Sagmeister erfahren fast alles über ihn und seine Leiden und Liebschaften. Erfreulicherweise tut niemals er so, als hätte er das Rezept gefunden, doch seine verspielten, filmischen Installationen, seine Design-Wortspiele zum Thema sind so schön, dass sie regelrecht Glücksgefühle erwecken.