Mit dem eindringlichen Film "Höhere Gewalt" wurde der schwedische Regisseur Ruben Östlund auch bei uns bekannt. Für sein neues Werk "The Square" erhielt er einen der wichtigsten Preise der Welt, die Goldene Palme von Cannes. Östlunds in jeder Hinsicht eigenwilliger Film erzählt von einem Stockholmer Museumskurator, Christian (sehr überzeugend als recht glatter Lebemann: Claes Bang), der ganz in der Kunstwelt lebt. Während er an dem Projekt über einen individuellen Schutzraum "The Square" arbeitet, sucht die Realität ihn in aller Härte heim, mit einem Überfall und absurden Begegnungen.



Wie in "Höhere Gewalt" nimmt Östlund lustvoll männliche Rollenbilder auseinander. Diese Satire über den modernen Kunstbetrieb treibt den Aberwitz fast ins Schmerzhafte hinein und entblößt gnadenlos eine Lebenshaltung, die alles Störende in dieser Welt nicht wahrnehmen will, solange es nicht zum Kunstwerk geworden ist.