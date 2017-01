Neues Album von The xx: "I see you" Der Klang liegt in ihrer DNA

The xx sind schüchterne, introvertierte Menschen, die sich am liebsten hinter ihrer Musik verstecken. Deshalb weiß kaum jemand, wie die drei Bandmitglieder aussehen. Einzige Ausnahme: Bassist und Sänger Oliver Sim, der gerade als Model für das Modelabel Dior unterwegs und somit in sämtlichen Fashion-Magazinen vertreten ist. Musikjournalist Marcel Anders hat ihn für MDR KULTUR getroffen und mit ihm über "I see you", das neue Album von The xx, dass am Freitag erscheint, gesprochen.