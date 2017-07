Termine: 12.8.2017 | Jena, Kulturarena (Club im Kassablanca)

Conor Oberst

Conor Oberst Bildrechte: dpa Der amerikanische Musiker Conor Oberst wurde schon in seiner Jugend als musikalisches Wunderkind gefeiert. Oberst begann mit 13 Jahren in Bands zu spielen. Mit Anfang 20 hatte er bereits sein eigenes Plattenlabel, etliche Alben veröffentlicht und Bewunderer wie REM oder Bruce Springsteen. 2005 brachte Conor Oberst mit seiner Band Bright Eyes gleich zwei Alben parallel raus: "I'm Wide Awake it's Morning" bietet eine Mischung aus ruhigem, teils Country-lastigem Folk. Auf "Digital Ash in a Digital Urn" zeigen die Bright Eyes, dass auch sie Synthesizer-Musik machen können. "Wide awake" schaffte es auf Platz 10 der amerikanischen Albumcharts und war so etwas wie der Durchbruch jenseits von Fan-Kreisen.



Neben seiner Arbeit mit Bright Eyes veröffentlicht Oberst seit 2008 auch Soloalben, gerade erschienen ist dabei "Salutations". Oberst ist außerdem Mitglied der Monsters of Folk und er spielt eine eklektische Mischung aus Country, Soul, Rock und Folk. Manchmal klingt er wie eine Mischung aus Bob Dylan, Bruce Springsteen und Michael Stipe von REM, zumindest die letzten beiden sind seit der "Vote for Change"-Tour gegen Bush dicke Freunde von Conor Oberst.

Termine: 5.8.2017 | Dresden, Beatpol

The Notwist

The Notwist Bildrechte: IMAGO Der zweite Kulturarena-Konzertmonat beginnt mit einem Paukenschlag: Markus und Micha Acher sind mal wieder mit dem Weilheimer Mutterschiff The Notwist am Start. The Notwist sind Legende, das Album "Neon Golden" ein Klassiker und die Nachfolger voller heimlicher Hits. Die Band kreiert einen Breitwandsound aus Pop, Jazz, Minimal, Kraut, Barock, Hip Hop, Avantgarde und Elektronik. Dabei hat sie sich in 30 Jahren immer wieder verändert und neu definiert. Klangen die Anfangstage noch nach Grunge, wurden The Notwist immer experimenteller und nun, ohne Martin Gretschmann aka Console, präsentieren sie wieder eine neue Variante ihres facettenreichen Sounds. Die abenteuerlichste Band Deutschlands seit fast 30 Jahren.

Termine: 2.8.2017 | Jena, Kulturarena

Philipp Poisel

Philipp Poisel Bildrechte: MDR JUMP Das erste Mal konnte man Philipp Poisel in Mitteldeutschland 2008 im Vorprogramm von Suzanne Vega in Leipzig erleben. Entdeckt hat ihn Herbert Grönemeyer für sein Grönland-Label. Eine Stimme, die unter die Haut geht, ein Mann mit der Erscheinung eines Schülerlotsen, der großartige Songs schreibt. Poisel war auf Tour mit Hubert von Goisern, sein Debütalbum fragte:" Wo fängt dein Himmel an?". Geboren 1983 in Ludwigsburg, hat der junge Schwabe mittlerweile auch weitere Alben wie "Bis nach Toulouse" und "Mein Amerika" auf Grönland veröffentlicht und wird weiter als große deutsche Nachwuchshoffnung gefeiert. "Projekt Seerosenteich" hieß sein ambitioniertes Livealbum, Poisel-Eintrittskarten für kleinere Clubs sind mittlerweile in wenigen Stunden ausverkauft.



Jetzt spielt der Schwabe, der auf der Bühne gern Wein trinkt, den er selbst mitgebracht hat, auch in größeren Hallen und Arenen.

Termine: 24.8.2017 | Dresden, Filmnächte

26.8.2017 | Magdeburg, Domplatz



Laura Gibson

Laura Gibson Bildrechte: IMAGO Besonders ihre Alben Nummer 3 und 4, "La Grande" und "Empire Builder" wurden auch in Deutschland gefeiert. Laura Gibson stammt aus Portland, Oregon, lebt mittlerweile in New York City und ist vom Folk der Appalachen ebenso beeinflusst wie von Jazz und Blues. Gibson studiert neben der Musik Creative Writing, sie schreibt wunderbare Melodien und eben auch wunderbare Texte. Wäre die Welt gerecht, dann wäre "Empire Builder" ein Hitalbum.

Termine: 31.8.2017 | Halle, Objekt 5

1.9.2017 | Magdeburg, Volksbad Buckau

2.9.2017 | Dresden, Societätstheater