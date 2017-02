Beim Begriff Nashville denken die meisten Menschen sofort an schmalzige Country-Soße, auch wenn wir wissen, dass eben doch Welten liegen zwischen Garth Brooks-Nashville und Johnny Cash- Nashville. Lambchop kommen aus Nashville/Tennessee und schon ihr Debut "Jacks Tulips" überraschte 1993 mit einer völlig eigenen Sprache. Lambchop spielen eine Musik, in der man immer wieder Erinnerungen an etwas erlebt, von dem man nicht genau weiß, woher man es kennt, seit wann es einen begleitet oder ob man gar einem Trugschluss aufsitzt. Kurt Wagner, der Kopf und Leiter von Lambchop, benutzt für seine Lieder gern eine Mischung der Ideen aus der Großstadtvariante von Country mit der Landvariante von Soul. Das Geheimnis von Lambchop liegt im Weglassen, in der Reduktion. Lambchop sind die Erfinder der generösen Sparsamkeit - auch wenn Wagner auf den letzten Alben gern mit Elektronik experimentiert und auf dem aktuellen Werk "Flotus" sogar opulente Stücke von elf oder 18 Minuten Länge spielt - diese Band wird nie langweilig und gehört zum Besten, was Amerika zu bieten hat.

"Never Twice" heißt das dritte Album von Nick Waterhouse programmatisch. Waterhouse ist nicht nur schlicht Neo-Soul, der Mann kreuzt Soul mit kalifornischem Surfrock, ist so etwas wie ein Diskurs-Soulster und dazu noch ein Kenner der Musikgeschichte. Treffender als der Esquire kann man es nicht sagen: "Waterhouse ist schmutzig wie Rock und smooth und verrucht wie R&B. Seine Musik ist sexy, smart und definitiv der beste Soundtrack für einen letzten Drink in einer Bar in einer düsteren und stürmischen Nacht."

Bildrechte: Young Turks Recordings/Laura Coulson

Mit der ersten Single "On Hold" des neuen Albums schafften es die drei Mercury-Prize-prämierten Londoner Freunde auf Platz 55 der deutschen Airplaycharts - und damit endlich auch in der hiesigen Wahrnehmung hinaus aus dem bloßen Indie-Kosmos. Das Trio aus dem Südwesten Londons hat es sich nicht leicht gemacht mit dem dritten Album. Nach "The xx" und "Coexist" nun also "I see you" - die bisher poppigste Variante von The xx.



2010 waren The xx das neue große Ding, ihre minimalistische Musik kreuzte Soul und Hip Hop mit Elektronik und Tanzmusik. Joy Divison und The Cure treffen auf Minimal-Soulpop. Die Mixtur ist ziemlich einzigartig und auf ihrem Hit "On Hold" verwenden The xx auch noch ein Sample der Soft-Rock-Klassiker Hall & Oates. Das hat Stil. Sehr viel Stil.