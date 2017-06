Rupa and The April Fishes spielen Global Alternative – das steht zumindest auf der Schublade, in der Plattenfirmen die Musik der Rupa Marya aus San Francisco ablegen. Der wilde Stilmix der Band ist jedoch jenseits jeder Kategorisierung frei und unvergleichlich. Rupa Marya ist in Indien und Frankreich aufgewachsen, bevor ihre Familie nach San Francisco zog, wo sie zunächst Medizin studierte. Rupa ist aktive Umweltaktivistin und ihre Musik klingt nach dem Schmelztiegel der Bay Area. Sie singt dreisprachig: Englisch, Französisch und Spanisch, die Musik ist eine Melange aus Chanson Swing, Folk, Rock, Latin, Reggae, indischen Einflüssen, manchmal Punk, Tango und vieles mehr.

Manchester ist neben London die Popmusikstadt Englands: The Fall, Joy Division, The Smiths, The Stone Roses, Happy Mondays und nun The Slow Show und Elbow. Beide sind Sommer in der Kulturarena in Jena zu sehen. The Slow Show - die widmen sich den dunklen Seiten des Pop, sind so etwas wie die Mischung aus I am Kloot und Tindersticks. Zwei Alben mit großen Songs. Aus minimalistischen Arrangements entwickeln sich gewaltige sinfonische Panoramen, immer wieder unterbrochen von Momenten der Stille. Markenzeichen: der Bariton von Sänger Rob Goodwin. Diese Stimme vergisst man nie wieder. Am Beginn ihrer Karriere waren sie noch Vorband für Elbow. Jetzt in Jena sind sie einer der Topacts.