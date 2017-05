Bryan Adams Bildrechte: Universal Music

Der kanadische Musiker Bryan Adams, geboren 1959, gehört neben Bruce Springsteen und John Mellencamp mittlerweile zu den Rock-Giganten. Seit 35 Jahren ist er auf der Straße und tourt rund um die Welt. Der letzte wirkliche Kracher in der Karriere des Kanadiers war das 1996er-Album "18 Til I Die". Kontinuität allerdings beweist der in Kingston, Ontario geborene Musiker in zwei Punkten: Tourneen und Motorradunfälle, mit denen er immer mal wieder in den Schlagzeilen war.



"Straight To the Heart", "Run To You", "Heaven", "Summer of '69", "One Night Love Affair", "Heat of the Night", "All I Want Is You", "All For Love", "Back to You", "Let's Make a Night To Remember", "The Best of Me", "Cloud Number Nine" – das sind nur ein paar seiner Hits, und mit denen kann man sein Leben lang auf Tour sein, auch wenn die letzten Studioalben nicht mehr so erfolgreich waren.