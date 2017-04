Die Besinnung auf die Country-Wurzeln des amerikanischen Mittelwestens und die Mischung von Country mit Rock und ein wenig Jazz wird heute Americana genannt. Howe Gelb darf man durchaus als Erfinder dieser Richtung bezeichnen. Vor fast 35 Jahren begann er mit seiner Band Giant Sand in Tucson, Arizona an seinem speziellen Sound zu basteln, der Fans von Neil Young ebenso gefiel wie denen von Hank Williams. Die Musik ist vor allem charakterisiert von der Mischung aus Gelbs enthusiastischem Gesang, spröden Arrangements und mitreißendem Roots-Rock mit lauten Gitarren. Giant Sand ist Geschichte. Aber Howe Gelb hat natürlich noch jede Menge Alben in der Westentasche. Future Standards heißt sein aktuelles Album. Gelb ist ja inzwischen selbst ein Klassiker, der nun das American Songbook auf seine Art erweitert. So jazzig war er nie, möchte man sagen, und nun spielt er auch noch in der legendären Tonne in Dresden. Trotzdem: Nix für Puristen!

The Dead South sind ein Bluegrass-Folk-Quartett aus Saskatchewan. Also Präriefüchse, wenn man so will. Und Musikfüchse. Aus Krankheitsgründen mussten sie ihre Tour 2016 absagen – aber jetzt kommen sie wirklich. Mit neuem weiblichen Bandmitglied, als Ersatz für Colton Crawford. Musikalisch näher am Folk-Punk der Pogues als am klassischen Bluegrass, haben The Dead South mit dem aktuellen Album "Illusion & Doubt" ein echtes Brett hingelegt. Dazu kommen knapp sieben Millionen Wiedergaben von "In Hell I'll Be In Good Company" bei YouTube.