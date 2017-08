Die Indie-Rockband aus Schweden Bildrechte: Universal Music

Shout Out Louds sind eine Indie-Rockband aus Schweden, die klingt, als käme sie direkt aus England. Kein Wunder - großes Vorbild ist die Band The Cure - das hört man besonders im Frühwerk von Shout Out Louds, die 2005 ihr erstes Album veröffentlicht haben. Ursprünglich in Stockholm unter dem Namen Luca Brasi gegründet - da denkt man natürlich sofort an Mario Puzos Der Pate - und gut, dass man sich umbenannte: Denn die feinen Popsongs der Shout Out Louds haben nun so gar nichts mit dem brutalen Mafioso zu tun.



Die Band nimmt sich immer mal wieder kreative Pausen, das letzte Album "Optica" liegt auch schon wieder vier Jahre zurück. Nun hat das Warten ein Ende - Shout Out Louds kommen mit dem neuen Album "Ease my mind" auf Tour.