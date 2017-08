Paul Weller

Eine lebende Legende - der britische Sänger Paul Weller Bildrechte: dpa Paul Weller, geboren 1958 in Woking, Surrey, England ist eine lebende Legende. Zunächst spielte er mit seiner Band The Jam eine Art Mod-Punk, von 1972 bis 1982 feierte er große Erfolge mit seinem rauen, wilden Musikstil und schien im weitesten Sinne das Erbe von The Who anzutreten. 1982 wollte Weller, der immer schon vom klassichen Northern Soul fasziniert war, plötzlich Soul spielen. So gründete er mit Mick Talbot The Style Council, eine Vorreiterband für die neue Welle des so genannten Northern - oder Blue Eyed Soul. Die Band hatte Riesenhits in England. 1992 erschien sein erstes Soloalbum.



Bis heute hat Weller auch Material von The Jam und Style Council im Liveprogramm. Sein aktuelles 13. Soloalbum heißt "A Kind Revolution".

Termine: 05.09. | Leipzig,Täubchenthal





Marius Müller Westernhagen

Westernhagen unplugged Bildrechte: MDR/Virgin Records/Jörg Steinmetz "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" hieß 1978 das erste große Erfolgsalbum von Marius Müller Westernhagen. Neben Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer ist er der bekannteste und erfolgreichste deutsche Rockmusiker. Westernhagens Markenzeichen ist die Stimme, eine Röhre, die an Steve Marriot oder Joe Cocker erinnert und erdiger gerader Rock’n’roll. Und er ist ein begnadeter Performer, wer ihn mal gesehen hat, weiß das. Inzwischen ist Westernhagen 69, die großen Stadien hat er genervt hinter sich gelassen, jetzt spielt er lieber wieder auf kleineren Bühnen.



Aktuell ist er mit seinem MTV-Unplugged Programm auf Tour - und das bietet einen gelungenen Querschnitt aus seinen Alben.

Termine: 02.09. | Halle, Peißnitzinsel

05.09. | Berlin, Waldbühne





Von Wegen Lisbeth

Von wegen Lisbeth auf der zweiten Tour als Headliner Bildrechte: IMAGO 2014 waren sie mit AnnenMayKanterreit auf Tour, 2016 konnte man Von Wegen Lisbeth als Vorband von Element of Crime erleben, im selben Jahr erschien auch das Debütalbum der Band, "Grande". 2006 in Berlin unter dem Namen Fluchtweg gegründet, spielte die Band zunächst Punk, heute eine Art Deutschrock, die schon beeinflußt ist von Element of Crime mit Steeldrum und Elektrischer Harfe. Das Ganze ist eine Art Pop-Präzisionsarbeit ohne Streber-und Muckergefahr. Die Texte erzählen Geschichten aus dem Alltag von fünf Studienunterbrechern: von Erlebnissen in Kneipe und Supermarkt, von Sushi und Milchschaum, von Freigetränken und Tanzen - und dem Untergang des Abendlandes.



Jetzt geht die Band auf ihre zweite Tour als Headliner.

Termine: 29.09. | Leipzig, Täubchenthal

30.09. | Dresden, Alter Schlachthof

02.10. | Zwickau, Alter Gasometer





Tori Amos

Die US-amerikanische Sängerin Tori Amos am Bösendorfer Bildrechte: dpa Die Amerikanerin Tori Amos ist 54, eine zerbrechlich aussehende Frau, die sich gern an ihrem geliebten Bösendorfer-Flügel ablichten lässt und in ihren Liedern über Ängste, Kriminalität, Kindesmissbrauch und kleine Erdbeben singt. Mit diesen Liedern ist sie durchaus erfolgreich und hat ein paar Millionen CDs verkauft. Den märchenhaften Durchbruch schaffte Tori Amos vor genau 25 Jahren mit dem Song "Crucify" von ihrem Album "Little Earthquakes". Die New York Times nannte sie damals in höchster Bewunderung eine hysterische Sängerin, dabei ging es vor allem um die großen Gefühle der Songs, die ungezähmten Stimmausbrüche und die ungezügelte Körpersprache. Das 16. Album von Tori Amos erscheint am 8. September und heißt "Native Invader".



Die Konzerte der rothaarigen Elfe sind bis heute Erlebnisse - manche bezeichnen ihre Pianoeskapaden gekoppelt mit den klirrenden Koloraturhöhen ihrer Stimme als Spektakel der Psychoanalyse.