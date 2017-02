Vor zwei Jahren erhielt Radu Jude aus Rumänien für seinen großartigen östlichen Western "Aferim!" den Silbernen Bären der Berlinale für die beste Regie. Jetzt kommt sein neuer, ebenso fesselnder Film ins Kino und zeigt wieder, was für ein innovativer Geschichtenerzähler Radu Jude ist. Nach dem autobiografischen Roman "Vernarbte Herzen" des jüdischen Autors Max Blecher, der erst 30-jährig 1937 an Knochentuberkulose starb, baut er ein breites Gesellschaftspanorama in einer Heilanstalt am Meer. Dorthin kommt der junge, unheilbar kranke Held Emanuel, in eine Art Zauberberg, traktiert von nutzlosen Behandlungsmethoden, eingezwängt in Apparate und Korsette, durch die sich doch seine Lebenslust drängt. Er erlebt hier heftigen, wenn auch schwierig zu praktizierenden Sex, echte Freundschaft, spannende Debatten. Der Film öffnet auch politische Perspektiven auf den Antisemitismus, den aufziehenden Faschismus. Radu Jude erzählt das mit fest stehender Kamera in einem manchmal sehr komischen, schmerzlichen und genau beobachtenden Bilderbogen des Leidens und der Lebensfreude.