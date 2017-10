Während in den letzen Tagen der DDR-Staatsmacht eine Truppe ein subversives Stück probt – von dem niemand recht glaubt, dass es je aufgeführt wird – braut sich draußen der Umsturz zusammen. Der Honecker-Darsteller des Stückes, Otto Wolf, gespielt von Jörg Schüttauf, versucht in Kostüm und Maske des SED-Generalsekretärs ein Blutvergießen zu verhindern, indem er sich in das Zentrum der Macht einschleicht.



Schüttauf spielt wunderbar komisch einen Schauspieler, der Honecker spielt und dann noch den "echten" Honecker. Alles klar? Das Verwechslungspiel von Realität und Fiktion nutzt Regisseurin Franziska Meletzky in ihrer rundum gelungenen Komödie für einen Riesenspaß, der nichts verharmlost und nichts überhöht, und die witzigen Pointen sitzen sehr viel besser als die knittrigen Anzüge der DDR-Oberen.