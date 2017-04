Harriet Lauler - diese reiche, alte, einsame Dame ist eine Naturkatastrophe. Stur, herrisch, objektiv unerträglich. Als absoluter Kontrollfreak will sie ihr Bild auch nach dem nahenden Tod bestimmen und beauftragt die junge Autorin Anne (bleibt sehr blass: Amanda Seyfried), schon jetzt, einen rühmenden Nachruf zu schreiben. Nur will leider wirklich niemand etwas Nettes über dieses Ekelpaket sagen. Gemeinsam machen sie sich auf, um doch noch ein paar gute, erwähnenswerte Taten einzufahren, was erwartungsgemäß zu Versöhnung und Läuterung führt, schwer zu glauben angesichts des allgemeinen Hasses.



Trotz seiner inhaltlichen Schlichtheit und den allzu jähen Wendungen ist der Film ein Genuss - durch die Legende Shirley MacLaine in der Hauptrolle, die Grobheit und Güte, Schrulligkeit und Stärke so überbordend und unbekümmert spielt als sei der Film nur für sie da. Und im Grunde ist es ja auch so.