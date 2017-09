Auftakt Staatsschauspiel Dresden | Neue Menschen sollt ihr schaffen!

Der Reigen beginnt in Dresden-Neustadt im Kleinen Haus. Der Roman "Nationalstrasse“ von Jaroslav Rudis steht als Uraufführung an. Der Autor hat auch die Graphic-Novel "Alois Nebel" geschrieben, die als Animationsfilm Furore machte. In der "Nationalstrasse" sind wir eine Generation weiter. Der Protagonist heißt Vandam. Zur Wendezeit war er noch ein junger Polizist. Dann ist er abgedriftet: Alkohol und Gewaltexzesse. Gern zeigt er den "Römergruß", der nach Hitler aussieht. Man kann sich diesen langen Monolog Vandams wie eine tschechische Version von Clemens Meyer vorstellen. Mit einem Akzent auf der deutsch-tschechischen Geschichte, auf einer Grenzsituation, die auch eine sächsisch-böhmische ist, und die hier die Suche nach dem Ich immer auch mitbestimmt.

"Nationalstraße" von Jaroslav Rudis Mina Salehpour, eine der neuen Hausregisseurinnen, lässt den Monolog in einem bühnenfüllenden, weißen Schalltrichter spielen: Keine Requisiten, keine großen Effekte, nur Vandam, der hier drinnen agiert. Lange Zeit kauert er in der engsten Stelle des Trichters. Wagt sich erst langsam nach vorn. Simon Werdelis, neu im Ensemble, überzeugt, wie er die Rolle minimalistisch angeht, um über die etwa 80 Minuten genug Material vorzuhalten. Am Ende braucht er die ganz große Geste dann gar nicht, weil er - perfekt gemacht! - auf Sprache und Rhythmus setzt.

Sieht man von der musikalischen Untermalung mancher Szenen ab, die es hier eigentlich gar nicht braucht (Ist die Musik aus Angst zu langweilen, hineingekommen?), ist es ein gelungener Einstieg. Durch den weißen, hell ausgeleuchteten Schalltrichter ist die Inszenierung ganz auf Sprache und Mimik gestellt, ohne illustrierenden Schnickschnack.

Das macht aus dem tschechischen Spezialfall die Situationsbeschreibung eines Mittvierzigers, der letztendlich überall in Europa leben kann. Gemeint ist eine Spezies, die den letzten großen Systembruch samt seiner Folge, dem Neoliberalismus, als Riss mitten durch die eigene Biografie erlebt hat.

P.S.: Nicht thematisiert ist hier, dass ein zweiter Riss für genau diese Menschen noch hinzukommt, weil das analoge Leben auch digital wird und dieser Systemwechsel just zu Wendezeiten beginnt. Könnte man sagen. Das wird später noch bei Rimini Protokoll Thema sein und den Höhepunkt der Spielzeiteröffnung markieren.

Zunächst geht's in das Große Haus auf die Altstadtseite. Hier steht "Professor Bernhardi" von Arthur Schnitzler zur Premiere an - ein selten gespieltes Stück, das neuerdings wieder Potential birgt. Die Handlung spielt in Wien zur späten k. und k. Zeit. Professor Bernhardi, ein jüdischer Arzt, verweigert dem katholischen Priester Zutritt zu einer totgeweihten Patientin, weil sich diese auf dem Weg der Besserung wähnt. Der Arzt will ihr die Todesangst ersparen, die das Erscheinen des Priesters hervorrufen würde.



Die Sache hat ein politisches Nachspiel und wird instrumentalisiert. Wie kann es sein, dass eine Tradition des christlichen Abendlandes vor einem modern gedachten Patientenwohl zurückstehen muss?! Der "Skandal" landet im Parlament. Der jüdische (sic!) Arzt wird in die Enge gedrängt, spätestens als der Stiftungsrat empört zurücktritt, der das Krankenhaus finanziert. Als neuer Klinikdirektor kann sich der national gesinnte Professor Ebenwald durchsetzen, der seinen "Vetter"(Vetternwirtschaft!) als erzkonservativen Vertreter im Parlament weiß.

Die Inszenierung kann das Niveau nicht halten

Daniela Löffner, ebenfalls neue Hausregisseurin, lässt sich für die Inszenierung eine Art breiten Laufsteg auf die Vorderbühne bauen. So kann das Publikum auch auf der Bühne sitzen, und die Aussage ist so banal wie klar: So etwas kann mitten in der Gesellschaft passieren!! Die Inszenierung startet als geschäftiges Stelldichein der Ärzte zwischen Seifenspender und Trinkwasserautomat - ganz heutig also, und durchaus als überzogene Charakterstudie mit Witz.

Die natürlich wirkende Sprech- und Spielweise im abstrahierten Bühnenraum wirkt als schöner Kontrast. Einen Höhepunkt findet das Setting in der Krisensitzung der Ärzteschaft nach dem Rücktritt des Stiftungsrates. Im Ergebnis tritt Bernhardi hier zurück; Ebenwald übernimmt.

Aber wie die restliche Ärzteschaft hier zwischen richtig und karrierefördernd herumlaviert, geht unter die Haut. Stefan Petraschewsky

Leider kann die Inszenierung dieses Niveau nicht halten. Mehr noch: durch völlig herbei-inszenierte Gesten wie z. B. mehrfache Kniefälle, gibt die Regisseurin ihre Hauptdarsteller der Lächerlichkeit preis. Schade auch, dass Birte Leest als Gesundheitsministerin Flint zu wenig die Doppelbödigkeit der Rolle ausfüllt und Bernhardi dadurch ein Sparringspartner auf Augenhöhe fehlt.

Andererseits agiert Bernhardi nach seinem Knastaufenthalt immer noch wie Luther: Hier stehe ich! Kann der ansonsten überzeugende Raiko Küster hier nicht anders und wenigstens einen kleinen Bruch spielen, der die Figur interessanter machen würde? Oder ist letztendlich zu wenig Probenzeit da gewesen? Am Ende bleiben Fragen offen.

Am nächsten Tag dann wieder Kleines Haus. Fünf Bürger stehen auf der Bühne, und erzählen Geschichten über Liebe und Selbstmordgedanken. Da ist beispielsweise ein Familienvater, der als Kind von der Welt träumt, und sich diesen Traum erfüllt, als seine Kinder flügge sind - zurück zu Hause hat die Frau einen anderen. Da ist ein Lehrer in St. Petersburg, der homosexuell ist und schließlich seinen Dienst quittieren muss. Da ist ein Mann gefangen im Rollstuhl, der Fragen nach einem selbstbestimmten Leben stellt bzw. dem Selbstmord als Möglichkeit einer letzten selbstbestimmten Tat. Dazu kommen zwei Musiker, die Sängerin könnte Werthers Lotte sein.

Ein Plädoyer für die offene Gesellschaft

Das Bühnenbild zeigt einen Campingbus als Möglichkeit des Aufbruchs. Miriam Tscholl leitet die Bürgerbühne schon seit längerem und ist hier also nicht neu im Boot. Was sie und ihre Protagonisten machen anhand grundlegender Dinge wie Liebe und Tod, kann man als Plädoyer für eine offene Gesellschaft verstehen, weil alles so vielfältig ist. Oder auch ganz direkt als einen Spielraum, um sich anderen mitzuteilen. Dinge loszuwerden. Beim Applaus lachen sie auffallend unbeschwert, die Schauspieler, die ja keine sind. Die echten, vorher und nachher, lachen jedenfalls anders.

Und nochmal Kleines Haus. Und Mitmachtheater. Beim Einlass werden die Schuhe ausgezogen. Dann sitzen wir, die Zuschauer, uns paarweise gegenüber. An einer Art Terminal vor einem Smartphone-Bildschirm. Willkommen im Jahr 2047. Es ist auch irgendwie Bundestagswahl. "Iris" heißt das Regierungssystem. Es ist ein Rechner, der uns mit süßer Kinderstimme anspricht. So sind wir gleich emotional beteiligt. Vielleicht auch eingelullt.

Aber zunächst machen wir bereitwillig mit, beantworten harmlose Fragen wie: "Sind sie froh, im Jahr 2047 zu leben?" Oder Fragen nach den Essgewohnheiten. Als Antwort leuchtet der Bildschirm dann in verschiedenen Farben, je nachdem, ob wir rot, grün, gelb oder blau gedrückt haben. So entsteht mit der Zeit ein Profil. Dann geht es in den Raum. Das Smartphone jetzt am Handgelenk wie eine Uhr. Das Smartphone zeigt weiterhin unsere Antworten. Aber die Antworten sind jetzt für die anderen sichtbar. Schon komisch. Wollen wir das?

Irgendwann die Frage: "Sind sie schon einmal bewusst nicht zur Wahl gegangen?“ Diejenigen wenigen, die hier "ja“ gedrückt haben, bleiben plötzlich im Raum stehen wie an einem Pranger. Das ist dann nicht mehr lustig. Wer sich hier verweigert, weiß aber auch: Bei Stimmenthaltung entscheidet Iris aufgrund ihrer Daten!

Dumm gelaufen, weil die eigene Souveränität abgegeben ist. Als Zyniker könnte man sich retten, indem man sich seine Antwort jetzt nur denkt, und wartet, ob Iris so entscheidet, wie man es selbst entschieden hätte. Vielleicht gehöre ich deshalb am Ende in die Gruppe der "Penguins on ice". Schwarzer Frack im Nirgendwo soll das wohl heißen. Als Maske sind die "Penguins" nun aufgefordert, einen Schnabel umzubinden und ein "Nest" zu bauen. Was wir bauen - und die anderen auch - sieht allerdings mehr nach Festung aus.

Der Trick ist das Bauchgefühl der Zuschauer

Rimini Protokoll hat sich dieses Mitmachstück fürs Publikum als dritten Teil einer Recherchearbeit zum "Staat" ausgedacht. Und der Trick dabei ist wohl dieses Bauchgefühl, das der Zuschauer hat, wenn er sich selbst aus der Hand gibt. Am Anfang ist es die niedliche Mädchenstimme, die noch (ver)-führt. Später ist von "Schafen" und "Herde" die Rede. Und Iris bewertet unsere Antworten. Liegen wir nach Meinung des "Regierungssystems" dann richtig, leuchtet auf dem Smartphone das Foto eines weißen Schafkopfes auf. "Winner" steht da in grüner Schrift. Wenn die Antwort nicht passt, steht da "Looser" und ein schwarzes Schaf ist zu sehen. Immer auch für die anderen.

Interessant ist zweierlei. Wie Iris hier den immanenten Spieltrieb des Menschen ausnutzt und Daten sammelt. Und wie Iris mit subtilen Mitteln Macht gewinnt und manipuliert, denn natürlich will man lieber ein "Winner“ sein.

OK - das ahnten wir schon seit George Orwell. Und wissen es heute von Google und Co. Aber hier in diesem 90-minütigen Theaterspiel sitzen wir nicht einem Bildschirm gegenüber, in dem die Daten wie in einem schwarzen Loch verschwinden, sondern realen Menschen, die sehen, ob wir gerade grün, rot, blau oder gelb leuchten. Ach so - die Reduktion des Menschen. Das ist hier natürlich auch noch ein Thema.

Und am Ende die Gretchenfrage: Hätte die Menschheit die Digitalisierung regulieren müssen? Stefan Petraschewsky

Das Ende des Theatermarathons dann wieder im Großen Haus in der Altstadt. Volker Lösch hat hier schon mehrfach gearbeitet. 2004 hatte er Hauptmanns "Weber" aktualisiert und mit seinem "Bürgerchor" den frühen Wutbürger auf die Bühne gestellt. In "Graf Öderland" hatte er zuletzt das Phänomen Pegida recherchiert. Jetzt geht es um Anton Makarenko, der "den neuen Menschen erziehen soll".

Das ist hier Ausgangspunkt der Handlung und auch Ausgangspunkt in den frühen Jahren der Sowjetunion, als Makarenko "verwahrloste" Waisenkinder erziehen soll. Auch in der DDR folgt man später seinen Methoden, beispielsweise in den Jugendwerkhöfen wie in Torgau. Allerdings wird die Idee der Resozialisierung hier pervertiert. Die Umerziehung beruht darauf, den Willen des Jugendlichen zu brechen. Zudem sind Umerziehungen ideologisch bedingt und vom Ideal des sozialistischen Menschen geprägt.

Brüllen ist noch kein Theater

Volker Lösch findet für diese Geschichte zunächst ein großartiges Bild. Wie ein monumentaler Ölschinken, der die Arbeit Makarenkos glorifiziert. Und später auch Bilder, die Reibung erzeugen: rauchende Jugendliche als neue Menschen, ein Kartoffelregen aus dem Schnürboden - Cary Gayler baut dem Regisseur hierfür einen großen holzgetäfelten Saal wie in einem Kulturhaus, der von Michael Gööck großartig beleuchtet wird.

Auch der große Rhythmus stimmt. Chorszenen wechseln mit Dialogen ab. Alles wird frontal ins Publikum serviert. Nach einem schlüssigen Vorspiel, das die Vorgeschichte in der Sowjetunion vorstellt, wird es für die DDR-Zeit multimedial. Auf Radiokommentare, die sich gegen einen verwahrlosten, westlichen Lifestyle richten, folgt ein Filmausschnitt aus "Spur der Steine"; das 11. Plenum spielt eine Rolle und die Positionen von Künstlern wie Frank Beyer und Christa Wolf. Dieser revuehafte und auch ironisch-leichte Ansatz bleibt aber auf der Strecke, als fünf Zeitzeugen über ihr Leben im Jugendwerkhof Torgau berichten. Diese Berichte werden dann auf der Bühne nachgespielt.

Man könnte von einem Kochshowtheater sprechen: Zuerst wird das Rezept vorgelesen, und danach in aller Ausführlichkeit in Pfanne und Töpfe gezoomt. Und weil hier keine zusätzliche Idee oder Ebene mehr ins Spiel kommen, zieht sich der Abend in die Länge. Und nervt. Stefan Petraschewsky

Wo illustriert wird, wird geschrien. Vielleicht, weil es einmal von den Zeitzeugen heißt: "Es war nur eine Redensart. Das war Brüllen!“ Aber Brüllen ist noch kein Theater. So ging es in die Pause, mit der Hoffnung, danach würde sich etwas ändern. Aber Pustekuchen. Es blieb auch unverständlich, warum Lösch ausschließlich auf die Jugendwerkhöfe fokussiert. Wäre ein Seitenblick auf eine sozialistische Erziehung jenseits der Höfe nicht angebracht gewesen? Warum spielt Lösch vor der Pause das Thema der westlichen "Beat-Bewegung" an, bleibt aber in der DDR? Was ist mit den "Regensburger Domspatzen“? Gab es da keine Parallelen? Ganz am Ende kommt dann doch noch der Westen ins Spiel. Ein ehemaliger Leiter des Internats Salem am Bodensee wird zitiert. Hier ist vom "langen Arm Hitlers“ die Rede. Disziplin sei zu sehr in Verruf gekommen. Der letzte Satz dann, dass die Zukunft Deutschlands von einer Wiederkehr der Disziplin abhänge. Was will der Regisseur hier sagen?