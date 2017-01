Umstrittenes Großbauprojekt: die Elbphilharmonie in Hamburg Bildrechte: Maxim Schulz

Doch die Eröffnung erinnert auch daran, zu welch einem Desaster der Bau der Spielstätte wurde. Im April 2007 war der Grundstein für die Philharmonie gelegt worden. Eigentlich sollte der Bau 2010 fertig sein. Doch aus drei Jahren Bauzeit wurden beinahe zehn.



Wegen ihrer Bauverzögerung und der enormen Kosten gehört die Elbphilharmonie an den Landungsbrücken in der Hamburger Hafencity zu den umstrittensten Großbauprojekten der vergangenen Jahre. Waren die Baukosten am Anfang auf rund 186 Millionen Euro veranschlagt worden, soll der als Hamburger Wahrzeichen gedachte Neubau am Ende 866 Millionen Euro kosten. Davon muss die Stadt Hamburg laut Senat 789 Millionen Euro beisteuern – zehn Mal so viel, wie zu Beginn diskutiert wurde.