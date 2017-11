In Leipzig startet am Dienstag das zeitgenössische Tanz- und Theater-Festival euro-scene. Bis zum 12. November präsentieren Kompanien aus sieben Ländern in neun Spielstätten der Stadt Performances, Tanz- und Sprechtheaterstücke sowie ein Programm für Kinder. Das Festival läuft in diesem Jahr unter dem Motto "Ausgrabungen" – das heißt, es widmet sich insbesondere der Rekonstruktion historisch wichtiger Tanzstücke, die Generationen von Künstlern geprägt haben. Dazu gehört beispielsweise "Das Triadische Ballett" von Oskar Schlemmer, mit dem das Bayerische Juniorballett München das Festival im Schauspielhaus eröffnet. Außerdem werden Stücke von Gret Palucca, Marianne Vogelsang und Mary Wigman zu sehen sein.

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen euro-scene besteht aus Stücken von Künstlern, die historische Elemente für ihre Neuschöpfungen nutzen. So lässt etwa die Schweizer Choreografin Nicole Seiler in "The wanderer's peace" ("Des Wanderers Frieden") die 76-jährige Tänzerin Beatrice Cordua ihre Lebensgeschichte erzählen. Aber nicht nur die auch die Performances selbst, sondern auch deren Spielorte sind zum Teil ungewöhnlich - so klettern etwa die Zuschauer des Kinderstücks "Pakman" ("Postmann") der holländischen Kompanie Post uit Hessdalen in einen Lkw.