Sie spielte in Filmen von Quentin Tarantino, Detlev Buck und Maren Ade mit und ist dennoch eine eher unbekannte Größe der deutschen Schauspielszene. Das dürfte sich nun ändern – denn seit dem ersten Oktober ist Eva Löbau als Schwarzwälder Tatort-Kommissarin nun häufiger vor zehn Millionen Fernsehzuschauern zu sehen. Am Dienstag wird sie zudem für ihre Sprecher-Rolle im MDR KULTUR-Hörspiel "Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen" ausgezeichnet.

Die Schauspieler Eva Löbau und Devid Striesow bei Aufnahmen zum Hörspiel Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen im Hörspielstudio des MDR. Bildrechte: MDR/Olaf Parusel Besonders hob die Jury des Robert-Geisendörfer-Preises die "virtuose" und "realistische" schauspielerische Leistung hervor. Dadurch gelänge es, eine "spannende" und "dichte" Geschichte zu erzählen. Auch Regisseur Stefan Kanis lobte seine Darsteller im MDR KULTUR-Interview. Schließlich entstehe die darstellende Kunst erst durch die Darstellung selbst – und gelingt oder scheitert mit ihr.



In "Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen" geht es um ein Paar, das bei einer Yachtfahrt übers Mittelmeer auf drei Afrikaner trifft. Das Paar muss entscheiden, ob es die vermeintlichen Flüchtlinge rettet oder nicht und setzt sich mit seinen Ängsten auseinander. Regisseur Stefan Kanis lobt Eva Löbau als "großen Glücksfall" für die Produktion:

Eva Löbau ist ein großer Glücksfall. Sie ist meinungsstark und neugierig. Das heißt, sie hat eine explizite Haltung zu den Stoffen, die sie sich als Schauspielerin aneignet und schließt aber doch kaum eine Facette für sich aus. Stefan Kanis, Regisseur

Vom Quentin-Tarantino-Drama bishin zur TV-Satire

Tatsächlich hat sich die 160-Zentimeter-Frau schon in zahlreichen – sowohl ernsthaften als auch komödiantischen - Rollen profiliert und kann bereits mit 45 Jahren auf eine über zwanzigjährige Film- und Fernseherfahrung zurückblicken. Nachdem die 1972 im baden-württembergischen Waiblingen geborene Löbau ein Philosophiestudium in Berlin abgebrochen hatte, studierte sie Schauspiel am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien und an der Filmakademie Baden-Württemberg.

Eine ihrer ersten Filmrollen erhielt sie von ihrer Berliner Nachbarin Maren Ade ("Toni Erdmann") im Film "Der Wald vor lauter Bäumen" (2003), in dem sie eine junge Lehrerin spielt, die in der neuen Stadt keinen Anschluss findet. Es folgten vor allem Nebenrollen – in Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds" spielt Eva Löbau Miriam Dreyfus, welcher es gelingt, sich vor der SS zu verstecken; im Thriller "Unknown Identity" stand sie schon neben Diane Kruger und Liam Neeson vor der Kamera. Und das sind nur einige Beispiele aus ihrer langen Filmografie: In "Einsamkeit und Sex und Mitleid" (2016) geht es um Großstädter, die sich mit verschiedenen Beziehungsproblemen herumschlagen – Eva Löbau ist hier eine Ärztin, die so einsam ist, dass sie einen Callboy anheuert. Für die Rolle wurde sie mit dem deutschen Fernsehpreis nominiert.



Ihre bisher bekannteste Fernsehrolle spielte Eva Löbau in der ZDF-Satireserie "Lerchenberg": Als Redakteurin Sybille "Billie" Zarg ist es ihre Aufgabe, dem Schauspieler Stefan Hehn wieder zu TV-Ruhm zu verhelfen – sie besorgt ihm u.a. ein Engagement als Kapitän des "Traumschiffs".

Eva Löbau als Tatort-Kommissarin Franziska Tobler

Die neuen Tatort-Kommissare im Schwarzwald: Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau). Bildrechte: SWR/Alexander Kluge Trotz all dieser Engagements wurde Eva Löbau in den vergangenen Jahren eher als Geheimtipp gehandelt. Nun steht sie mit einem Schlag im Rampenlicht: Als Schwarzwälder Tatortkommissarin Franziska Tobler. Die ist sensibel und bewahrt immer einen kühlen Kopf, wohingegen ihr Partner der Draufgänger ist. Unauffällig und zurückhaltend, gelingt es der Polizistin dennoch, sich im richtigen Moment durchzusetzen – genau wie Darstellerin Eva Löbau. Und noch eines haben Rolle und Schauspielerin gemeinsam: Ihr Privatleben ist kaum bekannt. Von Eva Löbau wissen wir nur, dass sie in Berlin und Karslruhe lebt, dass sie gern wandert, Klarinette spielt und fließend Italienisch spricht.